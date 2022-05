Ehrliche Fürsorge ist des Dankes wert!

Von Pfarrer Harald Johannes Öhl, Seelsorgeeinheit Bad Saulgau

Bad Saulgau (sz) - An diesem 4. Sonntag in der Osterzeit ist ein Mehrfaches: Einerseits wird der Gute-Hirte-Sonntag mit Weltgebetstag für geistliche Berufungen begangen, andererseits feiern viele Frauen seit dem Jahr 1914 immer am zweiten Sonntag im Mai den Muttertag als ihren Ehrentag. Der Muttertag ist ein Tag zu Ehren der Mutterschaft.

Für unzählige Menschen ist die Mutter ein einzigartiges Geschenk. Sie ist in herzlicher Fürsorge für ihre Anvertrauten da, schenkt ihnen viel ihrer Zeit, die nicht mit Stunden berechnet werden kann, ihr Interesse, ihre Kräfte, Geduld, Güte, Nachsicht, Liebe und Zuwendung. Liebende Selbsthingabe und die Bereitschaft sowie Fähigkeit, ihre Kinder und Enkelkinder mehr in den Mittelpunkt zu stellen, sich selber zurück zu nehmen und anderen den Vorrang zu lassen – das sind die Erkennungsmerkmale liebender Mütter, die ihr Herz „auf dem rechten Fleck“ haben. Freut sich ihr Kind, geht es ihm gut und ist erfolgreich im Leben, freut sich die Mutter mit; ist ihr Kind traurig und leidet es in der Seele, so leidet auch die Mutter in deren Herzen mit.

Früher waren die Hauptaufgaben der Mütter daheim zu sein und sich um den Haushalt zu kümmern sowie sich um die Kinderschar zu sorgen. Heutzutage sind auch viele Frauen berufstätig und in Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt. Wie dankbar sollen sie daher sein, wenn Großeltern oder Tagesmütter ihnen bei der Obhut und Fürsorge der Kinder, aber auch der Jugendlichen tatkräftig zur Hand gehen und sie unterstützen. Dafür ist vor allem der Muttertag eine gute Gelegenheit, Danke und ehrlichen Herzens „Vergelt's Gott“ den Müttern und sonstigen unterstützenden Personen zu sagen. Hilfe und gegenseitige Unterstützung werden immer mehr als eine pure Selbstverständlichkeit entgegengenommen, was sie in Wirklichkeit nicht sind. Wann haben Sie zuletzt einem lieben und wertgeschätzten Menschen „Schön, dass es Dich gibt! Danke, dass Du da bist!“ gesagt? Das kostet nichts und ist so wertvoll und kostbar.

Eine Frau, die nach einigen Jahren wieder in das Berufsleben einsteigen wollte, wurde gefragt, welchen Tätigkeiten sie bislang nachgekommen sei. Sie überlegte und gab folgende Antworten: Köchin sein, Krankenschwester, Erzieherin, Fahrdienst, Managerin, Schiedsrichterin, Hausmeisterin, Märchenerzählerin, Gärtnerin, Konditorin, Bäckerin, Friseurin, Raumausstatterin, Reinigungskraft – kurzum: Mutter sein. Mutter ist eigentlich ein selbstständiger Berufszweig und hätte durchaus die Auszeichnung „Diplom-Mutter“ verdient.

Allen Frauen, die an diesem Sonntag ihren Ehrentag als Mutter und der Mutterschaft begehen, seien von Herzen besonderer Dank, Glückwünsche und Gottes reicher Segen zugesprochen. Seien Sie in Dankbarkeit mit Ihren Lieben verbunden und lassen Sie sich feiern. Allen Müttern, die traurig am Grab ihres Kindes stehen, wünsche ich Kraft und Hoffnung auf ein Wiedersehen, wo es nur noch Dankbarkeit und Freude geben wird. Darin mündet der christliche Glaube.