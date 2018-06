Edwin Reber wird Ortsvorsteher in Friedberg

Der Stadtteil Friedberg hat einen neuen Ortsvorsteher. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag im Stadtforum in Bad Saulgau hat der Gemeinderat Edwin Reber, den bisherigen stellvertretenden Ortsvorsteher, einstimmig in dieses Amt gewählt. Neue Stellvertreterin ist Petra Knoll. Der Gemeinderat folgte damit den Vorschlägen des Ortschaftsrates

Die Neubesetzung des Amtes war durch den plötzlichen Tod des bisherigen Ortsvorstehers Eugen König notwendig geworden. Als Stellvertreter von Eugen König hat Edwin Reber das Amt seit dessen Tod kommissarisch geführt.

Zunächst hatte Reber das Amt nicht übernehmen wollen. Bürgermeisterin Doris Schröter machte aber deutlich, dass die intensive Suche nach einem Nachfolger erfolglos geblieben war. Weder aus den Reihen des Ortschaftsrates noch aus der Einwohnerschaft habe jemand Interesse gezeigt. Aus diesem Grund habe sich Edwin Reber deshalb doch bereit erklärt, das Amt bis zur nächsten Kommunalwahl zu übernehmen.