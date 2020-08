Edgar Tausenfreund toppt alle

Zum 7. Mal ist am Schweizer Nationalfeiertag der Swiss-&-Friends-Cup des Golfclubs Sigmaringen ausgetragen worden, das Freundschaftsturnier des Golfclubs, bei dem sich die Sigmaringer Golfer mit ihren Schweizer Freunden treffen, Golf spielen und anschließend feiern. Da dieser Termin in diesem Jahr auf einen Samstag fiel, war der Andrang besonders groß und die Meldeliste musste frühzeitig geschlossen werden, damit die Coronaregeln auch bei Siegerehrung und beim Abendessen eingehalten werden konnten. Dennoch wurden 72 Spieler - auf die 18 Bahnen des Platzes verteilt - um elf Uhr mittels Kanonenstart losgeschickt. Trotz der großen Hitze kamen alle gut durch, zudem konnte bei der Rundenverpflegung ja Flüssigkeit nachgetankt werden und eine Currywurst gab neue Kraft für den Rest der Strecke. Der Platz war - wie eigentlich immer - in einem hervorragenden Zustand, sodass in allen Wertungsklassen ausgezeichnete Ergebnisse erzielt wurden. So mussten die Golfer, wollten sie in einer der fünf Netto-Wertungsklassen gewinnen, 40 Punkte und mehr spielen. In den Brutto-Wertungsklassen (also der Wertung ohne Berücksichtigung eines Handicaps) blieben die Siege in Sigmaringen: Bei den Frauen setzte sich - wie schon gewohnt - Sigmaringens Ella Wolf durch, bei den Männern schoss Edgar Tausendfreund förmlich den Vogel ab: Mit 75 Schlägen distanzierte er alle anderen deutlich und verbesserte sein Handicap auf - 5,7.

Auch in der Nettoklasse A ging der Sieg an einen Golfer aus Sigmaringen: Hinter Edgar Tausendfreund konnte Max Bleicher ebenfalls sein Handicap auf - 9,1 reduzieren. Die übrigen Netto-Wertungsklassen dagegen wurden sämtlich von den Schweizerinnen gewonnen: Sie verbesserte ihr Handicap, ebenso wie 15 weitere Teilnehmer. Alle konnten sich über wertvolle Preise freuen. Während der Abendveranstaltung wurde ein Gemälde der Künstlerin Julia Malinova zugunsten der Jugendabteilung versteigert.