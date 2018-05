Ebenweiler will hinten raus

Drei weitere Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga stehen auf der Liste. Der Fokus liegt dieses Mal auf dem Abstiegskampf, nachdem die Meisterschaft entschieden ist. Der SV Ebenweiler und der FV Schelklingen-Hausen sind weiter gefährdet. Aber auch der SV Hohentengen, der in Altheim spielen muss, kann noch in die Abstiegszone abrutschen. Altheim und Rottenacker streben dagegen die 40-Punkte-Marke an. Doch dafür sind Siege notwendig.

SG Altheim – SV Hohentengen (Mi., 19 Uhr; Nachholspiel vom 15. Spieltag). - Die SG überzeugte am Wochenende mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg in Bad Schussenried. Gelingt der elfte Saisonsieg gegen Hohentengen, winkt Rang sechs in der Tabelle. Die Gäste haben zwar noch sechs Punkte Vorsprung auf Rang 15, aber bei einer weiteren Niederlage könnte Hohentengen noch in den Abstiegssog geraten, zumindet wenn es um die Verteilung des Relegationsplatzes geht. Vor neun Jahren gab es den bislang letzten Vergleich der Kontrahenten. Damals siegt Altheim mit 3:2.

FV Bad Schussenried – SV Ebenweiler (Mi., 19.30 Uhr; Nachholspiel vom 17. Spieltag; 2:4). - Der Gastgeber patzte am Wochenende daheim gegen Altheim mit 1:4. Die Gäste dagegen feierten den siebten Saisonsieg und haben den Sprung ins untere Tabellenmittelfeld fast geschafft. Die letzten beiden Partien konnte der SV Ebenweiler in Bad Schussenried erfolgreich gestalten (4:3, 4:2). Auch im Hinspiel siegte der SVE (4:2). Mit nur elf Heimpunkten sind die Violetten die drittschlechteste Heimmannschaft in dieser Saison.

TSG Rottenacker – FV Schelklingen/Hausen (Mi., 20 Uhr; Nachholspiel vom 20. Spieltag; 2:2). - Nach guten Ergebnissen in den vergangenen Wochen unterlag Rottenacker in Sigmaringen klar mit 1:4. Nun heißt es, die Wunden zu lecken und im Spiel gegen den Tabellenvorletzten zu punkten. Der elfte Saisonsieg würde bedeuten, dass die TSG die 40-Punkte-Marke knackt. Die Gäste überraschten am Wochenende mit dem ersten Rückrundensieg (3:0 in Altshausen). Gelingt der sechste Saisonsieg, kann der Abstand auf Bad Buchau auf zwei Punkte verkürzt werden.