Ebenweiler stemmt sich gegen Relegation

Fallen mehr als siebzehn Treffer am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga, knackt die Liga die 900-Tore-Marke. Nur einmal, in der Saison 2012/2013, gab es einen besseren Wert. Damals erzielten die Offensivkräfte 934 Treffer. Der FC Mengen benötigt im letzten Spiel gegen den Absteiger FV Schelklingen-Hausen drei Treffer, um die 100-Tore-Marke zu knacken. Dies sollte kein Problem sein. Das Spiel in Mengen beginnt um 15 Uhr, die anderen Partien um 17 Uhr.

FC Mengen – FV Schelklingen-Hausen (Sa., 15 Uhr; Vorrunde: 3:0). - Im letzten Spiel der Saison geht es gegen den Tabellenletzten. Da kann es Mengen noch einmal richtig krachen lassen. Drei Tore fehlen noch, um die 100-Tore-Marke zu erreichen. Dies schafften bisher nur die Klubs aus Bad Saulgau (106 Tore 2003/04 und 2007/08), Trochtelfingen (100 Tore 2004/05) und der FV Altheim (100, Saison 2016/17). Ohne Niederlage ist in den vergangenen 18 Jahren kein Klub mehr durch die Liga gekommen.

FC Krauchenwies/Hausen – SV Ebenweiler (Sa., 17 Uhr; 2:1). - Krauchenwies/Hausen braucht gegen Ebenweiler noch einen Punkt, um ganz sicher einem Relegationsspiel zu entkommen. Die Gäste haben drei Zähler weniger auf der Habenseite. Das bessere Torverhältnis haben die Gastgeber. Im November 2016 gewann der FCK klar mit 5:0. Ein ähnliches Ergebnis wäre ein guter Saisonabschluss für die Fotiou-Elf.

SV Bad Buchau – SV Sigmaringen (Sa., 17 Uhr; 1:3). - Nach den Ergebnissen der Rückrunde empfängt der Tabellenvierte den Dritten. Ein Spitzenspiel. Eigentlich. Der Gastgeber hat noch einmal die Kurve bekommen und wird auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga spielen. Auch die Gäste blicken auf eine gute Saison zurück. In Bad Buchau will die Ulmer-Elf den siebten Auswärtssieg sicherstellen.

FV Bad Schussenried – TSG Rottenacker (Sa., 17 Uhr; 3:4). - Beide Mannschaften stehen im Tabellenmittelfeld der Liga. Die Erwartungen waren höher. Bei der TSG gab die schwache Rückrunde mit nur 15 Punkten den Ausschlag, dass es nicht zu mehr reichte. Beim Gastgeber war es die schwache Vorrunde, in der die Violetten nur 18 Punkte holten.

FV Altshausen – FC Laiz (Sa., 17 Uhr; 4:1). - Der FC Laiz muss in Altshausen unbedingt punkten. Ansonsten könnte es ein böses Erwachen in der Relegation geben. Ein Fanbus ist bereits gechartert. Der Gastgeber hat den Klassenerhalt sicher (34 Punkte), blickt aber ansonsten auf eine schwache Runde zurück. Gelingt der achte Heimsieg, könnten die Fans ein wenig beruhigt werden.

FV Neufra – FV Bad Saulgau (Sa., 17 Uhr; 4:1). - Beim Tabellenfünften bestreitet mit dem FV Bad Saulgau ein Urgestein der Liga vorerst wohl vorerst das letzte Bezirksligaspiel. Die schwache Hinrunde mit nur acht Punkten ist der Hauptgrund dafür, dass die Gäste absteigen. Die Gastgeber hatten sich auch mehr als Platz fünf erwartet. Bei einem Sieg und einen Patzer vom SV Sigmaringen könnte der FVN in der Endabrechnung noch auf Rang vier landen.

Spfr. Hundersingen – SV Uttenweiler (Sa., 17 Uhr; 1:5). - Das letzte Heimspiel ist für den Aufsteiger noch einmal ein Leckerbissen. Es spielt der Zweite gegen den Dritten. Die Gäste hatten große Ambitionen, in die Landesliga zurückzukehren. Aber ein Durchhänger in der Rückrunde, mit insgesamt nur 19 Punkten, verhinderte dies. Anders trumpfte dagegen den Gastgeber auf. Als bestes Rückrundenteam der Liga, wollen die Sportfreunde die Saison mit dem 20. Saisonsieg abschließen. Ein guter Test für die Relegation.

SV Hohentengen – SG Altheim (Sa., 17 Uhr; 4:2). - Gelingt dem SV Hohentengen der achte Saisonsieg, kann die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beendet werden. Die Gäste haben sieben Punkte mehr auf der Habenseite und blicken auf eine starke Saisonleistung zurück. Vor allem auswärts trumpft die SG immer stark auf. Mit 23 Punkten belegt der Aufsteiger Rang drei in der Auswärtswertung. (mir)