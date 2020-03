Duo glänzt mit musikalischem Einfühlungsvermögen

Nach einer zehnjährigen Pause sind der Pianist Kristjan Randalu und der Drummer Bodek Janke unter ihrem angestammten Bandnamen Grupo Janke Randalu wieder in Bad Saulgau aufgetreten und vom Publikum frenetisch beklatscht worden. Zur Eröffnung des Alten Klosters im Jahr 2010 gaben die Jazzer der Formation Grupo Janke Randalu noch zu viert ein Konzert, das bei den Musikfreunden für großes Aufsehen sorgte.

Inzwischen ist das Quartett, wie Kulturamtsleiter Andreas Ruess bei seiner Begrüßung feststellte, zum „ganz authentischen Duo“ geschrumpft. Ein guter Grund, die beiden international gefragten und mit wichtigen Preisen ausgezeichneten Musiker erneut nach Bad Saulgau einzuladen, zumal schon die Kombination Piano und Schlagwerk neugierig machte.

Wer Grupo Janke Randalu bereits kannte, wusste, dass Drummer Bodek Janke weit mehr Instrumente als die klassische Besetzung eines Schlagzeugs einsetzen würde. So stand rechts des schwarzen Fazioliflügels nicht nur ein Schlagwerk-Arrangement mit diversen Becken und Trommeln. In Griffweite befand sich ein Ständer, bestückt mit kleinen Zimbeln, einem Gehänge aus Nussschalen, Kastanien und Ziegenklauen, einem Windspiel, während auf dem Boden allerhand Glöckchen wie Schüttelrohre lagerten. Und, ganz prominent am Bühnenrand, zwei indische Handtrommeln, die Tablas. Ein Instrumentarium, das Weltmusik versprach.

Tatsächlich mischten die Künstler in ihrem Programm Jazzstandards westlicher Prägung und Kompositionen mit östlicher Note, darunter eigene Stücke, die an die Herkunft der beiden aus Estland und Polen erinnerten. Weil sie als Duo auftraten, wurden das musikalische Einfühlungsvermögen und die herausragende Technik der beiden besonders deutlich. Wie versiert Bodek Janke die beiden Tablas handhabte, zeigte sich schon beim Eingangsstück „Cherokee“ von Ray Noble. Im Schneidersitz begann er die Fell-Membranen mit sanften kleinen Fingerschlägen zu bearbeiten, während Kristjan Randalu im Bassbereich sich ständig wiederholende Tonfolgen beisteuerte, gefolgt von Sequenzen der rechten Hand. Beide Musiker schienen auf ihren Instrumenten zu fabulieren, in sie hineinzuhören und sich dabei blind zu verstehen. Ein gelegentlicher Blick, ein Lächeln, ein Wimpernschlag und Tempo wie Tonvolumen preschten explosionsartig voran, fielen zusammen oder verebbten sanft.

Zwischendurch wechselte Janke zu den Drums, setzte sich auf ein weiteres Schlaginstrument, das Cajon, und erzeugte mittels seiner vielfältigen Rhythmusinstrumente eine Klangkulisse, die den Stücken ihr ganz eigenes Flair verlieh. Die meisten Standards mussten von mehrfacher Besetzung auf Piano und Schlagzeug umgeschrieben werden. Bei „Take five“ etwa, das von Paul Desmond komponiert und vom Dave Brubeck Quartet zum Top-Hit gemacht wurde, übernahm Kristjan Randalu am Piano den Part des Saxophons. Eine überaus spannende Hörerfahrung. Und bei „So what“ von Miles Davies wünschte Randalu dem Publikum „Viel Spaß beim Erkennen der Melodie“, wohl wissend welch verflixte Aufgabe dies war.

Hatte der erste Konzertteil sich überwiegend auf westliches Musikgut bezogen, so gab es nach der Pause vermehrt Kostproben von der erfolgreichen Kompositionstätigkeit der Musiker. Darunter ein Stück aus der fünfteiligen Mantra Suite von Bolek Janke, die an dessen Aufenthalt in Indien erinnerte. Oder ein esthnisches Kinderlied, dem Kristjan Randalu ein neues musikalisches Outfit verpasste.

Die rhythmusbetonte Zugabe aus der Feder des Drummers bezog sich auf einen polnischen Straßennamen, übersetzt „auf den Felsen“, bei dem dumpfe Schläge auf das Cajon mit mächtigen Basstönen des Pianos korrespondierten. Von Bravorufen durchsetzter Schlussbeifall dankte den Interpreten für eine höchst interessante, meisterlich gespielte Weltmusik-Soiree.