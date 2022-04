„Dui do on de Sell“ geben den Männern eine Checkliste mit

Petra Binder und Doris Reichenauer alias „Dui do on de Sell“ sind am Mittwoch, 13. April, ab 20 Uhr im Stadtforum Bad Saulgau zu Gast. In ihrem Programm „Das Zauberwort heißt BITTE!“ werfen sie einen kabarettistischen Blick durch anderer Leute Küchenfenster, heißt es in einer Ankündigung. Stimmt es, dass Männer verduften, wenn Frauen verblühen? Hilft Yoga den körperlichen Verfall aufzuhalten? Ist man als Frau wirklich für alles verantwortlich? Wer die beiden kennt weiß: Am Schluss bekommen natürlich auch die Männer wieder eine ordentliche Checkliste mit nach Hause, kündigen die Veranstalter an.

Karten gibt es im Vorverkauf zu 22 Euro. An der Abendkasse kosten sie dann 24 Euro. Erhältlich sind sie bei der Tourist-Information Bad Saulgau, Telefon 07581/2009 15, der Schwäbischen Zeitung Ravensburg, Telefon 0751//29 555 777 oder über das Ticketportal www.reservix.de.