Duell der alten Rivalen in der Göge

Vier der fünf Spitzenklubs stehen sich am 7. Spieltag der Bezirksliga in direkten Duellen gegenüber. Altshausen empfängt bereits am heutigen Freitagabend Altheim und Ebenweiler spielt am Sonntag gegen den FV Bad Schussenried. Somit wird Bewegung ins Tabellenbild kommen. Am Tabellenende haben drei Klubs (Ennetach, Munderkingen, Kirchen) schwere Auswärtshürden zu bewältigen.

FV Altshausen – FV Altheim (Fr., 19 Uhr). - Das Spiel des 7. Spieltages findet bereits am heutigen Freitag in Altshausen statt. Der FV Altshausen empfängt als Spitzenreiter den Tabellendritten aus Altheim. Die Gäste sind für den Gastgeber ein Angstgegner. Die jüngsten beiden Partien (1:4, 1:3) gingen daheim verloren. Da beide Teams die Schwerpunkte in der Offensive setzen, kann mit einigen Treffern gerechnet werden. Entgegen des ursprünglichen Spielplans wurde das Heimrecht getauscht und die Partie nach vorne verlegt.

SV Hohentengen – FV Bad Saulgau (Sa., 16 Uhr). - Nur einen Punkt liegen diese beiden Kontrahenten auseinander. Die Erath-Elf konnte mit dem Sieg (4:1) gegen Rottenacker Zuversicht schöpfen, unter der Woche gab es aber im Pokal einen Rückschlag. Hohentengen ist auch seit zwei Spieltagen wieder ohne Dreier, nach einem Zwischenhoch am 4. und 5. Spieltag. Gegen den alten Rivalen soll der dritte Saisonsieg her. In der vergangenen Saison behielt die Stumpp-Elf mit 2:1 die Oberhand. Der Gastgeber hofft auf Tore von Lukas Stützle und Dominik Kramer.

SV Ebenweiler – FV Bad Schussenried (So., 15 Uhr). - Zuletzt stoppte Altshausen die Erfolgsserie des SV Ebenweiler. Nach drei Siegen in Folge musste die Fetic-Elf beim Derbyrivalen mit 0:3 die Segel streichen. Nun geht es gegen den Tabellenvierten. Der FV Bad Schussenried gilt als Titelanwärter. Was die Hürde, aber auch den Anreiz für die Fetic-Elf noch höher machen dürfte ist die Tatsache, dass Ebenweiler aus den jüngsten vier vier Heimspielen gegen Bad Schussenried keinen Punkt holte. Die Gäste haben noch die Belastung aus dem Donnerstagspiel in Uttenweiler in den Knochen und werden somit nicht 90 Minuten volles Tempo gehen wollen/können.

SV Bad Buchau –SV Ennetach (So., 15 Uhr). - Nur ein magerer Punkt aus den jüngsten beiden Begegnungen: Das bringt Bad Buchau unter Zugzwang. Nun geht es gegen den Aufsteiger. Da hat die Elf von Trainer Franz Leicht den vierten Saisonsieg fest eingeplant. Auch das bislang letzte Pflichtspiel der beiden, im September 2009, ging mit 5:3 an die Platzherren. Die Gäste haben nach knappen Niederlagen zum Auftakt vier Punkte aus den jüngsten drei Spielen geholt.

SG Hettingen/Inn. – VfL Munderkingen (So., 15 Uhr). - Beide Teams haben bislang fünf Punkte verbucht. Der Sieger dieser Partie kann sich zunächst ins untere Tabellenmittelfeld verabschieden. Für den Verlierer bedeutet die Niederlage ein Abrutschen in die Abstiegszone. Der jüngste Vergleich endete mit 2:2 in Hettingen. Mit einem ähnlichen Ergebnis dürften sich beide Klubs nicht zufriedengeben. Der Gastgeber scheint in der Offensive besser besetzt zu sein. Das könnte spielentscheidend werden.

SV Uttenweiler – Spfr. Kirchen (So., 15 Uhr). - Die Gastgeber gehen als Favorit in die Partie. Die Gäste spielen wie gewohnt in den vergangenen Jahren gegen den Abstieg. In Uttenweiler konnten die Sportfreunde noch nie einen Dreier einfahren. Die Gäste hoffen darauf, dass das Donnerstagspiel (s. nebenstehenden Bericht) gegen den FV Bad Schussenried Spuren in der Uttenweiler Kondition hinterlässt. Vielleicht gelingt es ja, über den Kampf doch einen Zähler mitzunehmen.

TSG Rottenacker – FC Mengen (So., 15 Uhr). - Bei beiden läuft es aktuell nicht nach Wunsch. Die Platzherren holten nur einen Punkt aus den jüngsten vier Spielen. Der Gast ging in den vergangenen drei Spielen als Verlierer vom Platz. Das Torverhältnis von 0:7 spricht für sich. Die Czarkowski-Elf hofft darauf, das bislang letzte Match der beiden wiederholen zu können. Im November 2014 siegte Mengen klar mit 4:0. Die TSG muss die Abwehr stabilisieren.

Bereits gespielt: FC Laiz – FC Krauchenwies 1:0 (9. September) (mir)