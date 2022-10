„Duales Studium sehr hoch im Kurs“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vergangene Woche war Manuela Menger von der Bundesagentur für Arbeit für individuelle Berufsberatungsgespräche am Störck-Gymnasium. Schüler*innen ab Klasse 9 konnten sich einen Gesprächstermin mit der Spezialistin für Berufs- und Studiengänge sichern. Als Vorbereitung hatten die Schüler*innen einen umfassenden Fragebogen zur Selbsteinschätzung ausgefüllt, der jeweils den Ausgangspunkt der individuellen Beratungsgespräche dargestellte.

„Es war toll zu sehen, wie gut sich viele der Interessenten vorbereitet hatten“, sagte Manuela Menger. „Einige hatten schon sehr konkrete Vorstellungen und dazu dann auch sehr gezielte Fragen“. Besonders hoch im Kurs stehe nach wie vor das duale Studium. Zu den klassischen Studiengängen komme zudem ein gesteigertes Interesse an ganz neuen und sehr spezifischen Berufsfeldern, wie beispielsweise in den Bereichen IT Sicherheit, aber auch digitale Verbrechensbekämpfung und vieles mehr. Einer besonderen Beliebtheit erfreue sich auch der Beruf des „Physician Assistant“, also des akademischen Mitarbeiters im Gesundheitswesen. Dieser könne beispielsweise in Krankenhäusern oder Arztpraxen eine Vielzahl an unterschiedlichen Tätigkeiten ausführen. „Vermehrt stellen die Jugendlichen auch die Sinnfrage“, so Menger. „Viele wünschen sich einen besonders sinnhaften Beruf“. Zu diesen gehört auch Marietta Müller. Die Schülerin wird im kommenden Jahr ihr Abitur in der Tasche haben. „Ich interessiere mich für alles, was mit Physik zu tun hat“, sagt sie mit einem Lächeln auf dem Gesicht, „könnte mir aber zum Beispiel auch ein Studium der chinesischen Sprache, also Sinologie, vorstellen“. Manuela Menger zeigte ihr verschiedene Wege auf, mit der sie ihre unterschiedliche Interessen und Fachgebiete miteinander kombinieren könnte. „Das hat mir sehr geholfen“, sagt Marietta Müller am Ende des 40-minütigen Gesprächs.