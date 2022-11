Bad Saulgauer Brüder bekommen Goldmedaille für ihre Fleisch-Bibel

Die Goldmedaille der Gastronomische Akademie Deutschland (GAD) ziert ab sofort die „Dry Aging Bibel“ der Bad Saulgauer Brüder Christian und Aaron Landig. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse ehrt die Gastronomische Akademie Deutschland jedes Jahr die besten Bücher rund um „Essen, Trinken, Genießen und Tafelkultur“. Als Sieger der Kategorie „Fleisch und Geflügel“ zeigt Die Dry Aging Bibel, dass sie ihrem Namen Bibel absolut gerecht wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nutzwert für Zielgruppe

Harald G. Platz, Vorstand der GAD, würdigte Die Dry Aging Bibel bei der Verleihung der Preise auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse mit den Worten: „An eine Bibel gibt es eine Erwartung. Von der Erschaffung bis zur Vollendung. Dieses Buch hat das Potenzial eines Fachbuches zum Thema Fleischreifung. Christian und Aaron Landig beschreiten auch hier unternehmerisch herausfordernde neue Wege. Und das Ergebnis – im Hinblick auf wissenschaftliche Erkenntnisse, Rezepte, Konzeption und Nutzwert für die Zielgruppe – gibt ihnen recht.“

Mehr als 300 Seiten

Hinter der Dry Aging Bibel steht neben dem Team vor allem die Dry Ager Manufaktur aus Bad Saulgau mit den Erfindern der Dry Aging Reifeschränke, Christian und Aaron Landig. Die gesammelte Expertise haben sie zusammen mit Fleisch-Experten und Autor Peter Wagner in der Dry Aging Bibel gebündelt.

Da das Buch auch auf Englisch verfügbar ist, ist es ist mit über 300 Seiten das weltweit einmalige Standardwerk rund um die Vorzüge, wissenschaftlichen Fakten und kulinarischen Facetten der Trockenreifung von Fleisch, Geflügel, Wurst und Schinken, Fisch, Käse, Wein, Kräutern und Teigwaren.

Veredelung von Lebensmitteln

Christian Landig ist begeistert von dieser Auszeichnung: „Wir wollten eine echte Bibel zum Thema Dry Aging schreiben, die quasi direkt in den Umami- und Kokumi Gourmet-Himmel führt, und dabei all unser Wissen verständlich und optisch anspruchsvoll transportiert; was ja beim Thema Fleisch nicht unbedingt ein Leichtes ist. Dry Aging ist eine unglaublich wirkungsvolle Art, Lebensmittel zu Delikatessen zu veredeln. Unseren Nahrungsmitteln - gerade tierischen Ursprungs - diese Wertschätzung entgegenzubringen und wirklich das Allerbeste daraus zu machen, ist für uns genussvolle Nachhaltigkeit. Dass wir für unser Buch so eine großartige Auszeichnung aus der Buchbranche bekommen, freut uns sehr.“

Praxis beschrieben

Die Dry Aging Bibel erklärt die Geschichte und Praxis des Dry Aging bis ins letzte Detail. Spektakuläre Fotos zeigen die Veredelungsmöglichkeiten von verschiedensten Lebensmitteln. Inspirierende Rezepte von Sternekoch Harald Derfuß, Fleischexperte Lucki Maurer und Avantgarde-Koch Christoph Hauser sorgen zudem für den absoluten Lustfaktor auf dem Teller.

Schau im ganzen Gewerbegebiet

Nach 14 Jahren Pause zeigen sich die Firmen im Industriegebiet Hochberger Straße in Bad Saulgau wieder. Mit einem großen Fest ab 10 Uhr laden die Unternehmen am Sonntag, 6. November, ein. Im Gewerbegebiet hat sich viel getan. 20 Unternehmen öffnen ihre Tore und haben diverse Aktionen vorbereitet. Bei der Firma Alba werden Besucher von 11 bis 14 Uhr musikalisch unterhalten, unter anderem von den Polkahelden, eine Gruppierung der Stadtmusik Bad Saulgau. Auch der Gang zu den anderen Unternehmen lohnt sich.

So können Besucher beispielsweise bei Logosol Holzbogen schießen und Äxte werfen, bei Landig können sie zwei halben Rinderrücken Dry Aged Beef im Wert von jeweils 400 Euro gewinnen oder sich bei den Firmen Weiss und Förschner über das Thema Energie informieren. Auch für Kinder ist einiges geboten.

Bus-Shuttle für Besucher

Direkt am Industrie- und Gewerbegebiet Hochberger Straße steht nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. Deshalb haben die Firmen einen Bus-Shuttle organisiert. Folgende Haltestellen werden angefahren: Festplatz, Bushaltestelle Viehmarkplatz/Kaiserstraße, Busbahnhof am Bahnhof, Parkplatz Toom-Baumarkt. Die Abfahrt ab dem Festplatz ist von 10 bis 13 Uhr im 20-Minuten-Takt. Am Veranstaltungsgelände gibt es die Haltestellen an der Einfahrt der Einfahrt Neidlein-/Mackstraße Höhe der Firma TIM sowie an der Mackstraße nahe der Firma Röck, wo die Rückfahrten von 14.40 bis 17 Uhr ebenfalls im 20-Minuten-Takt starten.