Drogeriemarkt macht schon wieder auf

Das ging schneller als gedacht: Nach dem großen Wasserschaden am vergangenen Mittwoch eröffnet der Drogeriemarkt Müller am Freitag, 22. März, seine Filiale in der Fußgängerzone. Am Samstag, 23. März, wird das Sortiment wieder vollständig sein.

Bezirksleiter Markus Heberle fehlt zwar etwas Schlaf, aber er ist dennoch froh darüber, dass die Filiale nur zwei Tage geschlossen werden musste. „Es war eine hervorragende Zusammenarbeit von Mitarbeitern und deren Angehörigen, von Elektrikern, von der Reinigungsfirma und von den Ladenbauern“, sagte Heberle. Im Drogeriemarkt kam es am vergangenen Mittwoch zu einem Rohrbruch, der zur Folge hatte, dass sich Wasser in gesamten Gebäude verteilte. Im Aufzugschaft stand das Wasser 70 bis 80 Zentimeter hoch.

Davon ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Die Zwischendecken wurden geöffnet und mit Folie abgeklebt. Mit der Trocknung wurde bereits begonnen, die große Putzkolonne mit 25 Leuten war im Einsatz und wischte die letzten Pfützen auf. Auch der Aufzug könne wieder in Betrieb genommen werden, ergänzte Heberle. „Unser Ziel war es, so schnell wie möglich wieder aufzumachen“, so Heberle. Ein Großteil der Ware wurde stark beschädigt, wird aber durch neue Ware ersetzt. Bei der Wiedereröffnung am Freitag, 22. März, seien mehr als 90 Prozent der Ware wieder erhältlich. „Am Samstag ist alles wieder da“, so Heberle.

Nach Einschätzung eines Gutachters soll das Wasser offenbar erst kurz vor Geschäftsöffnung am Mittwochmorgen ausgetreten sein. „Wir hatten wohl Glück im Unglück.“