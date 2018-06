Drogeneinfluss: Fahrer schleudert in ein Gebüsch

Ein 28-jähriger VW-Fahrer ist Samstagnacht in der Moosheimer Straße in Bad Saulgau in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto schleuderte in die dortigen Sträucher und kam nach 50 Metern zum Stehen. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Auch ein Drogentest verlief positiv. In einem Krankenhaus wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Den Führerschein musste der Fahrer abgeben.. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.