Dritter Platz für Gymnasium

Großer Erfolg für die Teilnehmer des Perspektivkurses Mathematik am Störck-Gymnasium Bad Saulgau: Die von Matthias Schweizer betreuten 13 Schüler schafften es, in einem vorgegebenen Zeitraum ganze 2680 Aufgaben richtig zu lösen.

Mit dieser Leistung landeten die Fünftklässler neben je einer Schule aus Dresden und Bremen auf Platz 3 des bundesweiten Mangahigh-Wettbewerbs. Schulintern bester Schüler wurde Lucas Cret mit insgesamt 340 richtig gelösten Aufgaben. Im Zuge der Initiative „Leistung macht Schule“ von Bund und Ländern, an der das Störck-Gymnasium teilnimmt, wurden in verschiedenen Fächern Perspektivkurse eingeführt. Diese ermöglichen den teilnehmenden Schülern, sich mit vertiefenden Fragestellungen zu beschäftigen. Betreut wird dieser Bereich von Johannes Woitschell in Kooperation mit Irena Frech.

Teilnehmer der Perspektivkurses Mathematik für die Klassen 5 sind Jannik Wurst, Niklas Wohlwender, Janick Mütz, David Kockskämper, Lucas Cret, Clemens Stützle, Lorenz Stützle, Hanna Miro, Elli Hirschle, Luca Gerstung, Zoe Trivun, Mylo Winkhart und Timo Biskup.