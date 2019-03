Drei Viertel der U-Boot-Soldaten sterben im Atlantik

Mit seinem Antikriegsroman „Das Boot“ hat Lothar-Günther Buchheim, von 1940 bis 1945 Kriegsberichterstatter der Marine, ein Millionenpublikum erreicht. Ähnliches gelang der Filmversion von Wolfgang Petersen. Seit 2013 gibt es eine Theaterfassung des Stoffs aus der Feder des Norwegers Kjetil Bang-Hansen, die jetzt in der Bad Saulgauer Stadthalle über die Bühne ging. Die Inszenierung durch Regisseur Johannes Pfeifer von der a.gon Theater GmbH konfrontierte das Publikum mit der Brutalität der U-Bootkriegsführung.

Wer den Film „Das Boot“ kennt, mag sich gefragt haben, wie die Bühnenbildner wohl eine Kulisse gestalten, die einerseits die räumliche Enge, andererseits die technische Bestückung eines Kriegs-U-Boots auf der relativ kleinen Spielfläche eines Theaters erfahrbar macht. Pamela Schmidt ist dies gelungen, indem sie ein metallisches Oval gleich einer Sardinenbüchse konstruierte, dessen flache Oberseite dem Wachpersonal als Ausguck diente. Dort hatte sich zu Beginn des Stücks die aus neun Mann bestehende Besatzung zum Appell versammelt, der durch zackige Aaaachtungrufe des Kommandanten (Johannes Pfeifer), kurz „Der Alte“ genannt, eingeleitet wurde. Hier kam auch die Figur des Leutnant Werner (Marco Michel) ins Spiel, der als Kriegsberichterstatter mitfuhr und nicht nur die Presse, sondern auch die Zuschauer über gewisse Abläufe unterrichtete. Durch seine Brille erlebte man die bedrückende Enge im Boot: Zwei Schlafkojen für die Wachsoldaten, eine Toilette, die ständig belegt war, flankiert von einem Essplatz für Offiziere und einem Tischchen mit allerhand Apparaturen. Überdies waren die Besatzungsmitglieder dem Lärm der Maschinen, dem Gestank von Diesel und körperlichen Ausdünstungen ausgesetzt Mit den Worten „Ich wusste nicht, dass man Angst riechen kann“ verwies der Reporter auf die psychische Belastung der meist jungen Soldaten, die sich in Weinkrämpfen, Gebrüll und selbst einer Befehlsverweigerung entlud.

Hilferufe werden nicht erhört

Dass letztere nicht vor dem Kriegsgericht endete, war dem zwar brummig-wortkargen doch mitfühlenden „Alten“ zu verdanken. Neben menschlich agierenden Offizieren fanden sich Hitler-Gefolgsleute mit radikalem Willen zum Sieg. Nach einem Angriff auf ein feindliches Handelsschiff ließen sie die Schiffbrüchigen ertrinken, deren „Help“-Rufe durch die Lautsprecher hallten und manchem Zuschauer einen Schauder über den Rücken jagten.

Während vor der Pause die Routine stets gleicher Abläufe – Probealarm, Übungstauchen, Kontrolle der Positionen, Beobachten der feindlichen Bewegungen - im Focus standen, rückte man im zweiten Teil näher an die Kriegsschauplätze heran. Erlebte das Zaudern vor einem Angriff, den Schießbefehl. Das ständige Treppauf-Treppab, die panische Angst vor dem Tod, die buchstäblich zum Kotzen war. Würden die Reparaturen bis zum nächsten Alarm gelingen? Reichten Diesel und Lebensmittelvorräte bis zum neuen Ziel im Mittelmeer? Würde man die feindlichen Stellungen um Gibraltar überhaupt durchlaufen?

Gegen Ende des Stücks glaubte die Besatzung sich gerettet, jubelte euphorisch und stellte in der Erwartung des Weihnachtsfests ein Plastikbäumchen auf. Dazu intonierte ein Mundharmonikaspieler ein zu Herzen gehendes „Stille Nacht“, auf den der Einschlag eines Luftangriffs folgte. Ob das Boot zerstört wurde, blieb offen, doch der Kommentar des Kriegsreporters Werner legte einen Treffer nahe. Wies er doch darauf hin, dass von 40 000 U-Boot-Soldaten nur 10 000 überlebten, wobei die Zahl der in versenkten Schiffen getöteten Seeleute nicht erfasst ist. Auf die Betroffenheit des Publikums folgte anhaltend heftiges Getrampel. Der Dank an Schauspieler und Regie für eine eindrucksvolle Botschaft gegen Kriege jedweder Art. Für manche Zuschauer schwang auch die Frage mit: Und was geschieht augenblicklich im Mittelmeer?