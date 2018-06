Drei Männer stecken Buchs in Gully

Drei unbekannte junge Männer haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine zylinderförmige Pflanze (Buchs) aus dem Blumentopf vor dem Gebäude Hauptstraße 100 herausgerissen, schleiften diese bis in die Paradiesstraße 23 Höhe Gaststätte Bambus. Dort wuchteten sie einen Gully-Deckel (seitlicher Wasserfänger) aus der Verankerung und steckten die Pflanze hinein, so dass von dieser noch etwa 40cm herausragten. Bei der Nachschau konnte zu dem festgestellt werden, dass ein städtischer Mülleimer im Bereich der Unterführung/Kreisverkehr Paradiesstraße aus der Verankerung gerissen wurde. Wem in dieser Nacht etwas aufgefallen ist, den bittet die Beamten des Polizeireviers um Hinweise unter der Telefonnummer 07581/4820.