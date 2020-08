Drei Lehrer verlassen Störck-Gymnasium

Das Störck-Gymnasium hat am letzten Schultag des vergangenen Schuljahres mit Irena Frech, Gerhard Langenfeld und Stefan Doll drei Lehrkräfte verabschiedet. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Langenfeld hatte die vergangenen beiden Jahre die Fachschaft Bildende Kunst verstärkt und war aus diesem Grund von seiner Stammschule, dem Gymnasium Aulendorf, abgeordnet worden. Schulleiter Stefan Oßwald dankte dem Künstler für seine geleistete Arbeit und wünschte ihm „alles, alles Gute für den anstehenden Ruhestand“.

Auch Stefan Doll wurde in die Zeit der Pensionierung verabschiedet. Oßwald beschrieb den Englisch- und Geschichtelehrer als „selbstbewussten, streitbaren und sehr eigenen Geist“, der am Störck-Gymnasium 20 Jahre lang unterrichtete.

Ebenfalls das Kollegium verlassen wird Irena Frech. Sie hat bereits eine Stelle als stellvertretende Schulleiterin am Gymnasium Gosheim-Wehingen angetreten. „Wir verlieren dich wirklich ungern“, sagte Oßwald, „aber andererseits ist es schön zu sehen, dass jemand mit Deinen Qualitäten auch an entsprechender Stelle in Zukunft wirken kann und dem Bildungssystem Bereicherung bringen wird“. Frech hatte sich in ihrer Zeit am Störck-Gymnasium unter anderem um die Förderung leistungsstarker Schüler, aber auch um die Neuorganisation von Lernstand 5 und Vera 8 verdient gemacht, heißt es in der Mitteilung weiter.