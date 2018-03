Drei Fehler bringen die Niederlage

Der FC Ostrach hat auch im zweiten Spiel des Kalenderjahres in der Landesliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim Mitabstiegskonkurrenten TSV Straßberg unterlag der FC Ostrach mit 1:3 (0:1). In den kommenden Wochen sind die Ostracher damit unter Zugzwang.

Bereits nach nicht mal einer Viertelstunde waren die Pläne des Ostracher Trainergespanns Lukas Maier/Simon Kober durchkreuzt. Straßberg führte mit 1:0, dazu waren die Zebras nach dem Platzverweis für Christian Luib wegen Reklamierens bereits in Unterzahl. „Die erste gelbe Karte für Chris war meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Aber da der auf uns unsicher wirkende Schiedsrichter so früh gelb gezeigt hat... Chris Luib hat dann die Gelb-rote Karte wegen Reklamierens bekommen. Das darf nicht passieren“, sagte Simon Kober am Sonntag in der Rückschau.

Sieben Minuten zuvor rannte der FC Ostrach bereits einem Rückstand hinterher. „Straßberg hat es immer wieder mit langen Bällen probiert. Dieses Mittel hat die Mannschaft ja perfektioniert“, sagte Simon Kober fast ein wenig sarkastisch. Und in der Tat. Bereits nach fünf Minuten erreichte ein solch’ langer Ball Daniel Holzmann, der ein Mißverständnis zwischen den beiden Ostracher Innenverteidigern Johannes Irmler und Stefan Hornstein nutzte und zur Führung für die Gastgeber einköpfte (5.). Doch Ostrach ließ sich - zunächst - nicht aus dem Konzept bringen, nahm den Kampf an, zeigte Charakter - und glich aus. Nach einem Freistoß von Fabian Riegger aus dem Halbfeld stieg Eugen Michel am höchsten und wuchtete das Leder per Kopf über die Linie - 1:1 (12.). Doch nur eine Minute der neuerliche Tiefschlag mit dem Platzverweis für Christian Luib (13.). Ostrach ließ sich abermals nicht aus dem Konzept bringen. „Wir haben der Mannschaft klar gesagt, dass sie dagegenhalten muss. Sie hat Charakter gezeigt. Das haben wir in der Halbzeit auch angesprochen“, meinte Kober. Zum Paunpfiff war der nummerische Ausgleich schon wieder hergestellt. Denn eine Minute vor dem Wechsel sah Straßbergs Daniel Bantle die Rote Karte (44.).

Doch Ostrach konnte daraus kein Kapital schlagen. „Leider haben wir uns auch in der zweiten Halbzeit zwei individuelle Fehler geleistet, die den Gegentoren vorausgegangene sind“, sagte Simon Kober. Vor dem erneuten Führungstreffer der Straßberger prallte Johannes Irmler mit einem Gegenspieler im Strafraum der Straßberger zusammen. Aus dem Zweikampf ging Irmler mit einem blauen Auge hervor und blieb im Strafraum der Straßberger zunächst liegen. Es entwickelte sich ein schneller Gegenstoß der Straßberger mit einem Ball in die Schnittstelle der Ostracher Abwehr.

Löffler greift daneben

„Das Zuspiel dürfen wir so gar nicht zulassen, müssen das unterbinden“, sagte Kober. Doch der Ex-Gammertinger Raffel Keinath nutzte das Zuspiel und schob das Leder am herauseielenden Löffler vorbei ins Tor zum 2:1 für Straßberg (57.). In der Folge drängte Ostrach auf den Ausgleich, doch richtige Chancen konnten sich die Zebras nicht erspielen. Drei-, viermal wurden FCO-Schüssen von den Straßbergern geblockt. Für die Entscheidung sorgte dann erneut ein Ostracher Lapsus.

Wieder ein steiles Zuspiel Richtung Löffler, der Ostracher Torwart griff daneben, Daniel Holzmann sagte „danke“ und schob das Leder ins leere Tor (85.), die Entscheidung. „Wir dürfen uns davon jetzt nicht runterziehen lassen, müssen zuversichtlich bleiben und versuchen am kommenden Wochenende gegen Weiler ein gutes Spiel abzuliefern“, sagte Kober abschließend.