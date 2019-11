Drei Derbys stehen im Blickpunkt

Es gibt einige Derbys in der Liga. Auch an diesem Wochenende: Zunächst treffen am Samstag Braunenweiler und der FV Bad Saulgau aufeinander, am Sonntag muss dann zum einen der FC Laiz nach Inzigkofen und zum anderen der FV Fulgenstadt zum SV Hochberg und Bolstern zum SC Türkiyemspor. Und dann gibt es ja noch die „normalen“ Partien.

SV Braunenweiler – FV Bad Saulgau (Sa., 14.30 Uhr). - Das Stadtderby steigt bereits am Samstag. Gästetrainer Markus Keller: „Respekt zolle ich dem SV. Angst, denke ich, brauchen wir nicht haben.“ Da beide in der Offensive stark aufgestellt sind, wird es ein interessantes Derby. Neun verschiedene Schützen erzielten bislang die Braunenweiler Tore, elf die des FV Bad Saulgau. Marco Steuer und Co. wollen dem Tabellenführer die erste Niederlage beibringen. Bei einem Heimsieg würde Braunenweiler bis auf fünf Punkte an den FVS herankommen.

SG TSV Scheer/SV Ennetach – SV Sigmaringen (So., 14.30 Uhr). - Nach vier Jahren gibt es wieder ein Pflichtspiel zwischen diesen beiden. Erneut wird es eng zugehen. Der Gastgeber hatte vergangenes Wochenende frei und ist stärker als es der Tabellenstand ausssagt. Die SG ist durchaus in der Lage, den Tabellensiebten zu gefährden. Der ist derzeit schwer einzuschätzen. Schwach gegen die SG Alb-Lauchert, stark (trotz Niederlage) gegen den FV Bad Saulgau. Aber: Ennetach will das Prestige-Duell gewinnen.

SPV Türk Gücü Sigmaringen – SGM Alb-Lauchert (So., 14.30 Uhr). - Mehrere leichte Fehler summierten sich oft zu vermeidbaren Niederlagen oder Punktverlusten - bislang hat es Trainer Yilmaz Oktan nicht geschafft, die Fehlerquellen zu beheben. Nur zweimal machte der Gegner mehr Fehler und sofort reicht es zweimal zum Sieg. Am vergangenen Sonntag war Alb-Lauchert zum Zuschauen verurteilt, jetzt will die David-Truppe an Bad Saulgau dran bleiben. Dazu benötigt die SGM aber einen Dreier.

SC Türkiyemspor Saulgau – SV Bolstern (So., 14.30 Uhr). - Das sehr enge Verfolgerfeld lässt keinen Ausrutscher zu, wenn man im Titelrennen dabei bleiben will. Auf dem Papier erwartet jeder einen Pflichtsieg der Gastgeber gegen Bolstern. Doch die Form der Gäste ist aufsteigend. Bolstern lässt sich seltener in die eigene Hälfte abdrängen, sondern versucht sich zu lösen. Es wäre keine Überraschung, sollte Bolstern dem Gastgeber Probleme bereiten.

SV Bronnen – FC Ostrach II (So., 14.30 Uhr). - Die Umstellungen in der Mannschaft haben bislang nichts gebracht, sondern eher den einen oder anderen Spieler verunsichert. Der Tabellenletzte wird sich gegen Ostrach II auf seinen Tugenden verlassen müssen. Die Gäste haben mit ihrem gepflegten Kurzpassspiel bei den Spitzenteams Eindruck gemacht, aber zuletzt keine Punkte geholt. Am Sonntag ist Kampf gefragt. Auf dem engen Platz wird sich Ostrach II nicht wohlfühlen.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - FC Laiz (So., 14.30 Uhr). - Sieben Jahre mussten diese beiden warten, ehe es wieder ein Pflichtspiel gibt. Die Vorbereitungen zum Derby der Region laufen. Gleich nach den Spielen am vergangenen Sonntag wollten beide wissen, wie der jeweils andere gespielt hatte. Neben den Trainern, die ruhig anfragten, waren es vor allem Spieler beider Mannschaften. Deren Ungeduld war fast greifbar.

SV Hochberg – FV Fulgenstadt (So., 14.30 Uhr). - In den jüngsten sechs Vergleichen siegten beide jeweils dreimal. Noch hat Hochberg ein kleines Polster zu den Abstiegsplätzen. Dieses will der Aufsteiger nicht gefährden. Fulgenstadt spielt engagiert und kämpft, auch gegen die mangelhafte Chancenverwertung. Das hat bislang nicht geklappt. Geht es so weiter, wird es bis zur Winterpause nichts mit einem einstelligen Tabellenplatz.

SG Frohnstetten/Storz. - SV Renhardsweiler (So., 14.30 Uhr). - Ein Blick ins Jahr 2012 zeigt: Aus der Kreisliga A von damals sind nur noch diese beiden Mannschaften übrig. Alle anderen spielten damals höher- oder unterklassig. Damals setzte sich die SG durch (1:0) - Klassenerhalt. In dieser Saison steht Frohnstetten auf einem sicheren Mittelfeldplatz, Renhardsweiler hat sich ins Verfolgerfeld des Spitzenreiters Bad Saulgau eingereiht. Die Elf von Spielertrainer Bach kann ohne Druck ins Heimspiel gehen, die offensiv starken Gäste nehmen jeden Punkt gerne mit.