Drei Derbys stehen am Wochenende an

Die Liga geht in den 3. Spieltag und noch immer haben nicht alle Mannschaften ins Geschehen eingegriffen. Am Sonntag schlägt auch dem SC Türkiyemspor Saulgau die Stunde. Das Derby in Hoßkirch steht an. Drei Derbys gibt es, vor allem das in Bad Saulgau gegen Fulgenstadt könnte reizvoll werden. Im Blickfeld steht auch die Partie des Dritten SG Alb-Lauchert gegen den Ersten SV Braunenweiler. Dieses Spiel wurde am Sonntag kurzfristig auf 17 Uhr verlegt.

SV Bolstern – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (So., 15 Uhr). - Zunächst sah es nach einer weiteren Niederlage für Bolstern in Bronnen aus. Weil aber die Bronner Deckung zweimal nicht im Bilde war, reichte es noch für einen Punkt. Der ist auch im Heimspiel wieder drin. Gefährlich werden die Gäste auf jeden Fall, weil sie in der Lage sind, Dauerdruck aufzubauen.

SV Renhardsweiler – SV Bronnen (So., 15 Uhr). - In der vergangenen Saison feierte Bronnen einen überraschend klaren Sieg in Renhardsweiler (4:0). Diesmal dürften die Trauben etwas höher hängen, denn der SVR hat sich umfassend verstärkt. Die Abwehr steht, der Angriff hat sechs Tore in zwei Spielen erzielt. Bronnen reist an, ohne bisher in Bestbesetzung angetreten zu sein. Haben einzelne Stammspieler ihren Trainingsrückstand aufgeholt, ist was drin.

FV Bad Saulgau – FV Fulgenstadt (So., 15 Uhr). - Der Bad Saulgauer Auftritt gegen die SG Scheer/Ennetach war trotz der Niederlage phasenweise gut. Die Mannschaft muss sich noch finden, die junge Truppe wird sich heranarbeiten. Dann kommen irgendwann auch die Ergebnisse. Ein Dreier im Derby käme zu passe. Fulgenstadt freut sich aufs Derby und hatte die Möglichkeit am eigenen spielfreien Sonntag den Gegner zu beobachten. Mal sehen, mit welchen Erkenntnissen.

SV Hoßkirch – SC Türkiyemspor Saulgau (So., 15 Uhr). - In Sigmaringen war sicher mehr drin. Das weiß die Elf des Aufsteigers. Abhaken. Die nächste Aufgabe steht an. Doch es wird nicht einfacher. Trainer Bülent Alkan hat sich bereits am Sonntagabend mit dem SC Türkiyemspor auseinandergesetzt. Die Gäste greifen das erste Mal ins Geschehen ein. Da die Mujanic-Elf noch nicht weiß, wo sie steht heißt es erst einmal abzuwarten.

SV Langenenslingen – SPV Türk Gücü Sigmaringen (So., 15 Uhr). - Lang ist es her, dass sich diese beide Mannschaften zum letzten Mal trafen. 2014 lautete das Ergebnis 1:1, nach Treffern von Münst und Sariyer. Sariyer ist nicht mehr dabei, aber Stefan Münst hat bereits wieder gezeigt, dass Tore sein Metier sind. Der Aufsteiger hat das Duell gegen Hoßkirch knapp für sich entschieden. Die Aufgabe in Langenenslingen wird beim SPV ernsthaft angegangen, inklusive Spielbeobachtung bei der Partie gegen den FC 99.

SGM Alb-Lauchert – SV Braunenweiler (So., 17 Uhr). - Mehr Mühe als es das Ergebnis aussagt hatte die SGM gegen Angstgegner FC 99. Beide Abwehrreihen wiesen Löcher auf, die Angriffsreihen setzten sich durch. Hier hatten die Hausherren Vorteile. Am Sonntag bekommt die SG-Abwehr wieder zu tun. Mit Marco Steuer kommt der beste Torjäger bislang (fünf Tore). Braunenweiler setzte sich zuletzt klar gegen Langenenslingen durch. Das Spiel wurde wegen anderer Veranstaltungen in Gammertingen kurzfristig auf 17 Uhr am Sonntag verlegt.