Drei Autoren lesen aus ihren Werken

Drei Jahre mussten die Bad Saulgauer warten, ehe es corona- und krankheitsbedingt zur zweiten Ausgabe der Bad Saulgauer Kriminacht kam. Das Warten allerdings hat sich gelohnt. Bis auf den letzten Platz war an jenem Donnerstagabend das Gasthaus zum Sternen besetzt, ehe Frank Eisele von der Schwaaz Vere-Buchhandlung in gewohnter Manier die drei Protagonisten oberschwäbischer Kriminalliteratur vorstellte.

Michael Boenke startete den Abend mit seinem neuesten Krimi „Leberwurscht letal“. Sehr schnell war klar, dass dort, wo Michael Boenke draufsteht, auch Michael Boenke drin ist. Nahtlos knüpfte er an seine Erfolgsromane an und die Zuhörer dankten es ihm mit großem Applaus.

Als Nächster las Uli Herzog aus seinem jüngsten Oberschwaben-Krimi „Vermisst: Gold-Finger aus Ravensburg“, in dem ein scheinbar seriöser Ravensburger Gold- und Schmuckhändler in seinem Winterdomizil auf den Kanaren vermisst wird und sich Herzogs Krimiheld Ludwig Hirschberger auf den Weg macht, um den Ravensburger zu finden.

Last but not least begeisterte Silke Nowak die Zuhörer mit samtweicher Stimme, als sie aus ihrem Weihnachtskrimi „Schneekind“ las. Musikalisch sehr einfühlsam und unaufdringlich begleitete Christian Lamparter die Kriminacht am Keyboard.

Nach der Pause las das Trio in genau umgekehrter Reihenfolge weiter. Im Gegensatz zur ersten Kriminacht lasen alle Autoren aus denselben Krimis. Jetzt übernahm Moritz Eisele die Moderation. Nach knapp zwei Stunden endete die Lesung und die Zuhörer hatten die Möglichkeit, mit den Autoren zu reden und sich Bücher signieren zu lassen, wovon rege Gebrauch gemacht wurde. Eisele bedankte sich bei den Autoren und dem Musiker. Besonders bedankte er sich bei der charmanten Gastgeberin Andrea und ihrem Team für den prompten und unauffälligen Service.

„Hoffentlich müssen wir bis zur nächsten Bad Saulgauer Kriminacht nicht wieder drei Jahre warten“, schloss Moritz Eisele die Veranstaltung.