Doris Schröter gratuliert beim Fassanstich

Fastenzeit ist Starkbierzeit – dies gilt nicht nur für das Stammland des Starkbiers Bayern, sondern auch für das Wirtshaus Paradies in Bad Saulgau. Und das seit vielen Jahrzehnten. Beim fünften Starkbierfest unter der Leitung von Frank Selbherr hat am Samstagabend Bürgermeisterin Doris Schröter das Fass vor zahlreichen Gästen anstechen dürfen. Bächtlefesterprobt schaffte es Schröter in drei Schlägen und ganz ohne Bierverlust.

Schon beim früheren Besitzer Georg Hildenbrand war es eine feste und liebgewordene Tradition, dass zwischen Aschermittwoch und Ostern das Paulaner Salvator Doppelbock ausgeschenkt wurde. Denn die frühe Fastenregel „Was flüssig ist, bricht Fasten nicht“ inspirierte schon Mitte des 17. Jahrhunderts die Paulaner-Mönche im Kloster Neudeck bei München. Sie brauten speziell für die entbehrungsreiche Fastenzeit ein kräftiges und kalorienreiches Bier zu ihrer Stärkung.

Selbst winterliches Wetter brachte die Stammgäste, die bis von Balingen kamen, nicht davon ab, beim Fassanstich mit dabei zu sein.

Vor dem Fassanstich gratulierte Doris Schröter zuerst Charlotte und Frank Selbherr zu ihrem kleinen Jubiläum und vor allem zu der erfolgreichen Wiederbelebung dieser Traditionsgaststätte, die ebenfalls Jubiläum feiern kann. Denn 1898 baute Ochsenwirt Stützle dieses Wirtshaus, das im Bauantrag damit begründet wurde, dass es den Männern nicht zumutbar war, zum Biertrinken das Bahngleis zu überqueren.

Gut bürgerlich

Wenn sich in den 120 Jahren sich vieles geändert hat, eines ist geblieben, das Paradies bringt als gastfreundlicher Ort mit, was ein gutes bürgerliches Wirtshaus ausmacht. Diesem Anspruch fühlen sich auch die Selbherrs verpflichtet. So liest sich die Speisekarte wie ein Wegbegleiter durch die regionale Küche – von sauren Kutteln über Maultaschen bis zum Zwiebelrostbraten, aber auch Spezialitäten wie den „Wirtshaus Burger“ oder das Schaschlikpfännle. Auch beim Einkauf achtet Frank Selbherr sehr auf die Regionalität.

Neben Speisen und Getränken war im nach bayerischer Tradition geschmückten Wirtshaus auch für die Stimmung bestens gesorgt. Die „Original Wildbach Buam“ sorgten mit ihrem Streifzug durch volkstümliche Schlager und Oldies für beste Bierfeststimmung.

Als Überraschungsgäste angekündigt servierten die „Singenden Männer“ aus Moosheim-Tissen einen Streifzug durch ihr Repertoire von „Ring of Fire“ von Johnny Cash über „Mambo“ von Grönemayer bis zu ihrem Standard, dem Country-Song „Country Roads“, bei dem sich das Wirtshaus in einen Gesamtchor verwandelte.