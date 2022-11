Dorauszunft Saulgau empfängt Narren aus 68 Zünften

Ein Großereignis wirft seine Schatten voraus: Die Dorauszunft Saulgau ist am 12. und 13. Januar 2024 anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) Gastgeberin der Hauptversammlung und des Festakts in der Stadthalle. Die Planungen laufen auf Hochtouren.

Bei der Hauptversammlung 2020 in Singen erhielt die Dorauszunft Saulgau den Zuschlag für die Hauptversammlung, nachdem sie die Abstimmung gegen die Narrenzunft aus Stockach gewonnen hatte. Zur 1924 in Villingen gegründeten VSAN gehören 68 Narrenzünfte. „Es ist ein Ehre für uns, diese Veranstaltung ausrichten zu dürfen“, sagt Raphael Osmakowski-Miller, Zunftmeister der Dorauszunft. Dass die Dorauszunft bei der Abstimmung die Mehrheit erhielt, „spricht für den Stellenwert der Dorauszunft“ so Osmakowski-Miller.

Viele Übernachtungen

Zur Hauptversammlung am Freitagabend, 12. Januar, in der Stadthalle rechnet die Dorauszunft mit etwa 800 Gästen, von denen die Narren aus größerer Entfernung in Hotels in Bad Saulgau und Umgebung übernachten werden. Das Programm wird am Samstagmorgen, 13. Januar, mit einem närrischen Frühstück im Oberamteihof fortgesetzt. „Das ist auch für alle Bürgerinnen und Bürger gedacht“, so Osmakowski-Miller. Der anschließende Zunftmeisterempfang soll im Alten Kloster stattfinden.

Prominente Gästeliste

Das war aber noch nicht alles. Vor dem großen Festakt in der Stadthalle am Samstagabend veranstalten die Fahnenabordnungen der VSAN-Zünfte einen Umzug vom Oberamteihof bis zum Marktplatz, wo eine Fahnenparade und eine närrische Serenade geplant sind. Von dort aus geht es in die Stadthalle, in der knapp 1000 geladene Gäste das 100-jährigen Bestehen der VSAN gebührend feiern sollen. Auf der Gästeliste stehen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die Landrätinnen und Landräte aus dem großen Verbreitungsgebiet der VSAN mit ihrem Präsidenten Roland Wehrle. Und sogar eine Abordnung des Kölner Karnevals soll zum 100. Geburtstag der VSAN nach Bad Saulgau kommen.

Große Hausnummer

„Das ist schon eine Hausnummer“, sagt Osmakowski-Miller über die Veranstaltung, bei der sich die Mitglieder der Dorauszunft auf viel Arbeit einstellen müssen. „Das gibt es nur alle 100 Jahre“, ergänzt Osmakowski-Miller, der darüber nachdenkt, allen nicht geladenen Gästen während des Festakts eine Narrennacht anzubieten.