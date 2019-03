Dorauszunft feiert dia oi Jubiläumsnacht

Unter dem Motto „1200 ond dia oi Nacht“ hat die Dorauszunft für ihren Zunftball ein Programm zusammengestellt, dessen Titel verschiedene Deutungen erlaubte. Nahm er Bezug auf das Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung vor 1200 Jahren? Oder beschrieb er die Ereignisse einer bestimmten Nacht aus Tausenden von andern? Die Szenenfolge legte eher die zweite Interpretation nahe.

Den Auftakt des Abends übernahm traditionell der Berittene Fanfarenzug Bad Saulgau, dessen Bläser und Trommler die Stimmung diesmal von der Galerie herab anheizten. Dann machten die Bad Saulgauer Fasnetsfiguren ihre Aufwartung – ein farbiges Bild, das den Pegel der guten Laune weiter nach oben schraubte.

Anschließend lenkte lautes Gekeife aus der Saalmitte die Aufmerksamkeit auf zwei Gestalten, die sich durch die vollbesetzten Zuschauerreihen Richtung Bühne kämpften: Dorle, eine Wuchtbrumme von Marktfrau, beklagte sich, dass sie beim Wochenmarkt von ihrem Stammplatz vertrieben wurde und auf der Suche nach einer neuen Örtlichkeit sei. Den Frust bekam ihr Angetrauter Riche ab, den sie lautstark in den Senkel stellte. Hatte er doch die Gemüsekisten nicht schnell genug angeschleppt.

Unübersehbar, dass hinter diesem Duo infernale die langjährigen Darsteller von „Hannes und der Bürgermeister“-Sketchen steckten, Hannes Höninger und Dirk Riegger. Die Händel des Paares – sie dominant und geschäftstüchtig, er ein Spötter mit Hang zum bierseligen Drückeberger – zogen sich wie ein roter Faden durch das Programm. Beiden gemeinsam war die Frage, was wohl „dia oi Nacht“ im Gefolge der mysteriösen Zahl 1200 bedeute. Ging es hier etwa um Anklänge an orientalische Geschichten aus 1000 und einer Nacht?

Darauf konnte der erste Tanzbeitrag, ausgeführt von der rhythmischen Sportgymnastik des TSV unter der Leitung von Susanne Merz, keine Antwort geben. Doch begeisterte der schwungvoll-präzise Bändertanz unter geheimnisvollem Schwarzlicht das Publikum in solchem Maße, dass erste Zugaberufe erklangen. Daran schloss sich die erste von zwei Szenen der Pelzteufelgruppe, die mit witzigen Dialogen manch Skurriles aus deutschen Schlafzimmern kommentierten. Gut gelaunt waren auch die Little Doraus Dancers in ihren duftigen Tutus, die einen schwungvollen Tanz zeigten. Die Hexengruppe wiederum nahm in schneller Bilderfolge die aktuellen Trends und Lernmethoden der Schullandschaft aufs Korn, in der die vormals respektierten Lehrer zu kumpelhaften Lernbegleitern mit zweifelhaften Erfolgserlebnissen mutieren.

Eine prunkvolle Arabische Nacht voll Farbe, Musik und Tanz vor der Kulisse eines türmchenbewehrten Maharadscha-Schlosses gestalteten die Blumennärrle. Märchenhaft im Sinne der Gebrüder Grimm wurde es bei den Jungnarren. Zusammen mit Zunfträtin Nadine Müller hatten sie eine Patchwork-Familie aus Rotkäppchen, dem Wolf und den sieben Geißlein geschmiedet.

Für die Sockenaktion klopftder Kellergoischt auf die Finger

Keine Frage, dass der Kellergoischt aus dem Tiefen Weg – Raphael Osmakowski-Miller in Bestform – wieder etlichen Bürgern auf die Finger klopfte. Allen voran dem ersten Beigeordneten Richard Striegel, der die Sockenaktion der Stadtwerke durch zu knappe Kalkulation vermasselte. Oder der Frau eines Zunftrats, die auf Höhe des Trimm-dich-Pfads gleich zweimal in dieselbe Radarfall rauschte. Bezüglich der bevorstehenden Gemeinderatswahl rief er dazu auf, jene Kandidaten zu wählen, die ein Ehrenamt verantwortungsvoll ausübten. Und er drohte, all jene zur Brust zu nehmen, die nicht zur Wahl gehen würden. Anschließend hatte „dia Alt‘ vom Kellergoischt“, die einst von ihm gemeuchelt wurde, ihren ersten Auftritt. Sie leitete über zum Lied der Zunftratsfrauen, Schwarzen Witwen, die allesamt ihre Männer ins Jenseits befördert hatten.

Den abschließenden Tanzbeitrag übernahmen fünfzehn sportliche Bewegungstalente der TSV-Formation Showdance Delight, die temperamentvoll zeigten, dass Stühle auch als tänzerische Stilmittel dienen können.

Den Schlusspunkt des Programms setzten weitere Szenen aus dem Eheleben. Zum einen zofften sich Marktbeschickerin Dorle und ihr Riche um ein gemeinsames Frühstück in der Kostbar, dem „Hausfrauenaquarium“. Zum andern hagelte es bei Barbara Schneider und Raphael Osmakowski-Miller als langjährigem Ehepaar Sticheleien und Beleidigungen im Sekundentakt.

Den Gipfel des Schlagabtauschs setzte die Ehefrau mit der Frage nach dem Unterschied zwischen ihrem Mann und Chappi. Des Rätsels Lösung: das Hundefutter enthalte neuerdings Hirn. Das Problem der „oine Nacht“ wurde von Zunftmeister Osmakowski-Miller erst im Abspann gelöst: Man habe doch den ganzen Abend erlebt, was in „oinra Nacht“ so alles passiera könne.“, hieß es im Brustton der Überzeugung.