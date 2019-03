Doraus – Detnaus rufen Kinder in der ganzen Stadt

Am Fasnetssonntag steht in Bad Saulgau traditionsgemäß das Dorausschreien im Mittelpunkt des närrischen Geschehens. Vor dem ehemaligen Gasthaus Hasen geht es auch in diesem Jahr pünktlich um 13 Uhr los. Das Wetter ist ideal: Bei frühlingshaften Temperaturen hindern weder Schneehaufen noch Regenpfützen die Kinder daran, möglichst viele Süßigkeiten in ihren mitgebrachten Behältnissen zu verstauen.

Drei Stunden lang wird eine riesige Kinderschar, in drei Gruppen unterteilt, durch die Stadt ziehen und vor den Häusern lautstark „Doraus Detnaus – bei dr alta Linda naus“ schreien. Die Belohnung lässt nicht lange auf sich warten. Schon bald regnet es Gummibärchen, Schokoriegel, Popcorn und unzählige andere Leckereien auf die Straße – und mit viel Glück direkt in die mitgebrachten Taschen und Beutel.

Auch am Haus der Familie Pfänder in der Unteren Hauptstraße ist das nicht anders. Zehn Kilo Süßigkeiten wurden im Vorfeld eingekauft und fliegen jetzt portionsweise mitten in die davorstehende Kinderschar. Traditionell haben sich Verwandte und Freunde eingefunden und packen bei der Aktion kräftig mit an. Mittendrin die Senior-Chefin Gertrud Pfänder. „Früher wurden nur Äpfel und Wecken verteilt“, erinnert sie sich noch an die Anfangszeiten. Und danach ging es immer in den Festsaal zum obligatorischen Kinderball. Für sie ist das Dorausschreien noch immer eine „ganz tolle Sache“.

Ursprung liegt in der Pestzeit

Dass dieser alte Brauch auf ein ziemlich düsteres Kapitel der Stadtgeschichte zurückgeht, wissen die kleinen Gäste der Veranstaltung wohl kaum. Die Pest-Epidemie raffte fast die Hälfte der Bevölkerung dahin. Auch Saulgau blieb nicht verschont. Krankheit und große Hungersnöte veranlassten die Bürger dazu, in den Straßen und Gassen für die hungernde Bevölkerung und die „Siechen im Siechenhaus“ Lebensmittel zu erbetteln. Um nicht erkannt zu werden und sich nicht anzustecken, machten sie sich in Sackleinen verkleidet auf den Weg und baten um Gaben, die in die Körbe mit langem Stiel gelegt wurden.