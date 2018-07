Doppelt: Partnerschaften feiern Jubiläum

Lässt sich der europäische Gedanke besser verwirklichen als durch ein gemeinsames Fest von Bürgern aus drei Nationen? Zwischen dem 30. September und dem 4. Oktober werden zahlreiche Gäste aus Bad Saulgaus französischen und österreichischen Partnergemeinden erwartet, die mit ihren deutschen Freunden ein Jubiläumswochenende gestalten. Symbolträchtig für ein geeintes Europa ist auch der Zeitpunkt des Treffens, der den Tag der Deutschen Einheit mit einbezieht.

Städtepartnerschaften besiegeln per Vertrag, dass Menschen verschiedener Länder einander in Freundschaft begegnen. Sie betreffen alle Bürger einer Stadt, und deshalb wünschen sich die Organisatoren, dass möglichst viele Besucher aus Bad Saulgau und seinen Umlandgemeinden an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilnehmen. Inzwischen gibt es ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, wobei der offizielle Festakt am Sonntag, 2. Oktober, stattfindet. Dass zum Nachmittag die Geschäfte öffnen, mag zusätzliche Anziehungskraft besitzen.

Der zentrale Treffpunkt während des ganzen Wochenendes und eine richtige Attraktion dürfte das Weindorf werden, das als Zeltstadt auf dem Oberamteihof geplant ist. Hier kann man gemütlich zusammensitzen, Freundschaften pflegen oder beginnen, diverse Spezialitäten aus den verschiedenen Ländern genießen und aus einem großen Getränkeangebot wählen. Die Freunde eines guten Tropfens haben Gelegenheit, Weine aus der jeweiligen Heimatregion der Gäste zu probieren. Zum Schlendern laden Marktstände ein, die typische Produkte der jeweiligen Gegenden anbieten. Überdies demonstrieren Handwerker ihre Fertigkeiten: Aus Chalais kommen beispielsweise eine Porzellanmalerin und ein Steinmetz, der kleine Figuren schneidet und verkauft. Die Veranstalter laden auch heimische Handwerker zur Teilnahme ein und wünschen sich zahlreiche Anmeldungen.

Traditionell werden die Gäste aus Chalais in Privatquartieren untergebracht. Da inzwischen viele freundschaftliche Verbindungen zwischen Franzosen und Bad Saulgauern bestehen, bittet die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Beate Schreiber, um Nachricht, wer Gäste welchen Namens beherbergen möchte. Sie ist auch froh über weitere Unterkunftsangebote, denn an Jubiläen nehmen erfahrungsgemäß mehr Besucher teil als an gewöhnlichen Begegnungen. Wer keine Möglichkeit hat, Gäste aufzunehmen, aber beim Fest helfen kann, sollte sich ebenfalls bei Beate Schreiber melden. Sie hofft auf Freiwillige, die sich beispielsweise beim Aufbau des Weindorfes, bei der Dekoration, der Essensausgabe und so weiter einbringen.