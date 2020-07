Doppelsieg fürs Ehepaar Kottmann-Rotaru in Inneringen

Zwölf Weitspringer haben am Einladungswettkampf auf dem Inneringer Sportgelände teilgenommen. Mitinitiator Max Kottmann, der aus Inneringen stammt und noch immer Mitglied des TSV Inneringen ist, springt für den VfB Stuttgart, gehört selbst zur deutschen Elite und steigerte seine Bestmarke auf 7,79 Meter. Bei optimalen Wetter- und Windbedingungen und unter den Augen des leitenden Kampfrichters Uwe Mühlbauer (Berlin) und seinem Team nahmen insgesamt fünf Frauen und sieben Männer aus Stuttgart, Ulm, Rommelshausen und Pfullingen am Wettkampf teil. Max Kottmann hatte elf weitere Topathleten für den Wettkampf gewinnen können. Auch seine Frau Alina Rotaru-Kottmann - die beiden hatten im vergangenen Jahr geheiratet -, die mit 6,91 Meter zu den weltbesten Weitspringerinnen gehört und ihr Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2021 in Japan bereits gelöst hat, nutzte die Gelegenheit, sich im Wettkampf zu messen. Die registrierten Zuschauer, die unter Coronaauflagen in begrenzter Zahl den Wettkampf verfolgen durften, sahen aus nächster Nähe einen beeindruckenden Wettkampf, an dem insgesamt sechs Athleten ihre persönliche Bestleistung verbesserten. Moderator Gerhard Sprissler mutmaßte, dass die Inneringer Anlage zu Höchstleistung ansporne.

Einziger Wermutstropfen war: Marcel Fleischer verletzte sich beim Einspringen und musste auf den Wettkampf selbst verzichten. Max Kottmann (VfB Stuttgart) verbesserte seine persönliche Bestmarke auf 7,79 Meter. Seine Ehefrau Alina Rotaru-Kottmann, die ebenfalls für den VfB Stuttgart startet, absolvierte ihren besten Versuch mit 6,62 Meter und siegte klar vor Lena Stäbler (LG Filder, 6,01 m), Luisa Stroppel (VfL Pfullingen, 5,72 m) Maria Katrani (VfB Stuttgart, 5,01 m) und Maren Wohnus (VfL Pfullingen, 4,42 m)

Bei den Männern siegte Max Kottmann und komplettierte den Doppeltriumph im Hause Kottmann-Rotaru, vor Henry Behrens (SSV Ulm 1846, 7,49 m), Julian Bowe (VfB Stuttgart, 7,05 m), Stefan Heubach (Spvgg Rommelshausen-LA Kernen, 6,92 m) Tim Engfer (SV Stuttgarter Kickers, 6,69 m) sowie Panagiotis Katranis (VfB Stuttgart, 6,52 m). Inneringens Bürgermeisterin Dagmar Kuster übergab den Leichtathleten nach dem Wettbewerb ein sportliches Geschenk von der Stadt und bedankte sich für die hervorragende Organisation und Durchführung der Veranstaltung.