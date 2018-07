Doppelrolle: Ilja Richter brilliert als Krämer und Bub

Angesichts des Besucheransturms in der Stadthalle rätselte selbst Kulturamtsleiter Ruess: Galt das Publikumsinteresse nun Ilja Richter, dem Moderator der Kult- Musiksendung „Disco“ aus den Siebzigerjahren, oder dem dramatisierten Bestseller des Autors Eric Emanuel Schmitt? Vermutlich beiden. Doch dass ausgerechnet der einst so flippige Ilja die Inszenierung des Regisseurs Paul Bäcker zu einer Sternstunde des Theaters machte, hatten wohl die wenigsten Zuschauer geahnt.

Zu Beginn überstrahlte pinkes Scheinwerferlicht die Bühne: Man befand sich im Rotlichtmilieu der Rue de Paradis, wo der dreizehnjährige Moses in der Person des hochgewachsenen, leicht ergrauten Ilja Richter sein Sparschwein geschlachtet hatte, um sich von den Miezen in die Liebeskunst einweihen zu lassen. Danach wechselten die Spots auf blau und damit in die Rue Bleu und beleuchteten auf der linken Bühnenseite das Reich des Krämers Ibrahim , das, markiert durch eine auf Leinwand gepinselte Bücherwand, ins Wohnzimmer von Moses und seinem Vater (Thomas Henniger von Wallersbrunn) überging. Letzterer war ein depressiver, erfolgloser Advokat, den seine Frau verlassen hatte, wobei sie auch den Sohn Moses zurückließ. Der Dreizehnjährige versorgte den Haushalt und kämpfte um die Liebe des Vaters, doch der versagte ihm jegliche Aufmerksamkeit. Die fand er bei Monsieur Ibrahim, dessen Rolle Ilja Richter in Personalunion mit der des kleinen Moses spielte. Der lebenskluge mohammedanische Krämer erklärte dem jüdischen Jungen, den er Momo nannte, kindgemäß und auf liebenswert gewitzte Art die Welt und vermittelte ihm Selbstvertrauen, Lebensfreude und Toleranz. Als Momos Vater Selbstmord beging, adoptierte er den Teenager und vererbte ihm nach seinem Unfalltod den Krämerladen samt seinem Koran, dem er viele blumige Lebensweisheiten entnommen hatte.

Während der neunzigminütigen Aufführung pendelte Ilja Richter, inzwischen fast sechzig, beständig zwischen der Rolle des Momo und der des Monsieur Ibrahim. Stand er links vom Verkaufstresen, war er Monsieur Ibrahim, hüpfte er nach rechts, löcherte er als Momo den Krämer mit Fragen. Verließ er als Erwachsener die Szene durch diesen Türflügel, kam er als Bub durch jenen zurück. Auch sprechtechnisch unterschied er die beiden Rollen. Mal klang die Stimme hoch, fragend, mit Hm-Hm, Hähähä und viel Gekicher gespickt, mal war sie tief, erklärend, mit einem gnitzen Lachen auf den Stockzähnen. Überdies spielte er seine komödiantische Ader aus und setzte durch Mimik und Körpersprache Akzente. Da rollten die Augen, kniff er die Mundwinkel zusammen, ließ eine imaginäre Gebetsschnur durch die Finger gleiten und kreiselte als Derwisch in solch atemberaubendem Tempo über die Bühne, dass spontaner Beifall aufbrandete. Neben solch einem Multitalent, ausgestattet mit einem phänomenalen Textgedächtnis, hatten die Schauspielerkollegen Birte Wentzek und Thomas Henniger von Wallersbrunn es schwer, ihren verschiedenen Nebenrollen Profil zu verleihen. Doch das Publikum bejubelte nicht nur einen überragenden Ilja Richter, der Beifall galt ebenso der klugen Inszenierung, die einen eindrucksvollen Theaterabend ermöglicht hatte.