Donaulerchen und Sängerfreunde entfachen die Freude auf Weihnachten

Wer beim Adventskonzert der Chorvereinigung Donaulerchen und Sängerfreunde in der Antoniuskirche einen Sitzplatz anstrebte, musste sich am vergangenen Samstag frühzeitig auf den Weg machen. Der große Andrang in der Antoniuskirche hat einmal mehr bewiesen, dass der Besuch dieser besinnlichen Stunde für viele Menschen zur lieben Tradition geworden ist.

Das Publikum schätzt die besondere Atmosphäre, die Margret Röck als langjährige Leiterin der Chöre jedes Jahr aufs Neue zu kreieren vermag. Unverzichtbar sind dabei die engelsgleichen bodenlangen Gewänder der Kinder und Jugendlichen sowie die goldenen Sternenkränzchen im Haar. Und natürlich das Spiel von Licht und Schatten zahlloser Kerzen im dämmrigen Kirchenraum. In diesem Jahr kündigten helle Glockenschläge aus der Sakristei den Konzertbeginn an, skandiert von einem strahlenden Solo des virtuosen Trompeters Alfred Hepp und einfühlsamem Orgelspiel von Jan Röck, der anschließend sämtliche Mitwirkenden mit maßgeschneidertem Klavierspiel begleitete.

Inzwischen hatten sich die Donaulerchen zu ihrem traditionellen Einzug durch den Mittelgang der Antoniuskirche formiert und schritten in Richtung des Altarraums. Während die jüngsten Lerchen die kleinen Bänke in Besitz nahmen, verteilten sich die Damen und Herren der Sängerfreunde entsprechend ihrer Stimmregister auf den bereitstehenden Podesten, gefolgt von den Mädchen der Schola.

Unter dem temperamentvollen Dirigat von Stefanie Esslinger, die sich seit zwei Jahren die Leitung der Chöre mit Margret Röck teilt, gestalteten beide Formationen den farbenreichen Chorsatz „Freuet euch, der Herr ist nah.“ Dann griff ein Mädchen zum Mikrofon und rief die Zuhörer zu Nachdenklichkeit und Weichheit im Herzen auf. Regelmäßige Konzertbesucher wissen, dass eine Reihe frei gesprochener Texte – in Reimform oder Prosa – zu Margret Röcks Gestaltungsprinzip gehören und zwischen einzelne Lieder gestreut werden.

Noch nie dagewesen und ein echter Hingucker war jedoch die Inszenierung einer modernen Herbergssuche, die das Schicksal behinderter und verarmter Menschen thematisierte. Als Bittsteller fungierten hier zwei schwarz gekleidete Männer mit Handicap, die eine brüske, von den Chören temperamentvoll gestaltete Ablehnung erfuhren. Die Szene erwuchs zu einem Gesamtkunstwerk aus Chorgesang und solistischen Parts sowie dem Einsatz eines jungen Trommlers, der für die Türklopfgeräusche auf seinem Cajon, einem hölzernen Klangkasten, sorgte. Dann hatten die kleinen Lerchen ihren großen Auftritt, bei dem sie ihre Sangesfreude und ihr Können, etwa das An- und Abschwellen der Singstimme, eindrucksvoll unter Beweis stellten. Ihr Lied „Ein Engel für dich“ war mit lebhafter Gestik verbunden und ein Mädchen meisterte sogar ein solistisches Zwiegespräch mit Tenor Anton Stützle.

Während Margret Röck überwiegend die Sängerfreunde und die kleinen Donaulerchen betreut, begeistert Stefanie Esslinger die jungen Damen der Schola durch neue, meist rhythmusbetonte Arrangements. Diese fordern den Mädchen höchste Konzentration, exakte Einsätze und Tonsicherheit ab. Für die moderne Interpretation traditioneller Weihnachtslieder wie „Vom Himmel hoch“ oder das mitreißende „ Sing to the Lord“ bekamen sie vom Publikum spontanen Beifall. Auch die Sängerfreunde intonierten stimmsicher wie ausdrucksstark eine Reihe weihnachtlicher Weisen. In ihren Jubel „Der Erlöser ist da“ mischten sich Alfred Hepps glasklare Trompete und Jan Röcks Orgelspiel, die zugleich den Konzertschluss andeuteten.

Bevor sich Chorsänger, Konzertbesucher und Musiker zu einem gemeinsamen „Stille Nacht“ vereinten, ergriff die Vorsitzende des Förderkreises, Gerlinde Michelberger, das Mikrofon. Ihren Dankesworten fügte sie die Bitte um Spenden an, die der neu gegründete Bruder-Konrad-Stiftung und der Chorkasse zugute kommen sollen. Wie mit den Stiftungsgeldern bedürftigen Kinder und Familien akut geholfen wird, erläuterte die Stiftungsmitarbeiterin Andrea Hehnle in einem kurzen Statement.