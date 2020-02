Bei den württembergischen Hallenfußball-Verbandsmeisterschaften sind alle Mannschaften aus dem Bezirk Donau ausgeschieden. Es schieden aus die C-Junioren der SGM FC Laiz/FC99 sowie der SGM Bussen/Uttenweiler/Unlingen sowie die D-Junioren der SGM Schelklingen und der SGM Mengen/Rulfingen/Blochingen.

C-Junioren: Für die Vertreter aus dem Bezirk Donau endete das Vorrundenturnier in Ertingen in der Gruppenphase. Am nächsten an der Qualifikation fürs Halbfinale dran war die SGM FC Laiz/FC 99. Ausschlaggebend war am Ende die 0:2-Niederlage gegen den SV Ochsenhausen im zweiten Gruppenspiel. Siege feierten die Grün-Weißen gegen Neu-Ulm zum Auftakt (3:0) und gegen den SV Weingarten (2:1), eine zweite Niederlage gab es gegen den FV Ravensburg (1:8). Am Ende der Vorrunde belegte die SGM Laiz/FC 99 Rang drei. Die SGM Bussen/Unlingen/Uttenweiler blieb in Gruppe 2 ohne Punktgewinn und verlor gegen den SSV Reutlingen 05 (0:4), Olympia Laupheim (1:3), den Gruppensieger VfB Friedrichshafen (0:1) und den FV Weißenhorn (1:3). Das Vorrundenturnier in Ertingen gewann Ochsenhausen und qualifizierte sich ebenso wie der unterlegene Finalist Friedrichshafen für die Endrunde am 1. März in Löchgau.

D-Junioren: In seiner Vorrundengruppe in Schwendi kam die SG Mengen/Rulfingen/Blochingen ausgerechnet gegen den Gruppen- und späteren Turniersieger FV Ravensburg zu einem einzigen Punkt (0:0), die drei weiteren Spiele gingen verloren. So beendete auch die SG Mengen das Vorrundenturnier auf Platz fünf seiner Gruppe.

Im Verbandsvorrundenturnier in Schwendi schied die SGM Schelklingen in der Gruppenhase aus. Die Schelklinger punkteten zum Auftakt der Gruppe 1 gegen den späteren Halbfinalisten FV Rottweil (1:1), doch die knappen Niederlagen anschließend gegen den Gruppensieger SV Weingarten (1:2) und Olympia Laupheim (0:1) und das 2:2 gegen den SV Grafersthofen sorgten dafür, dass sich Schelklingen ebenfalls mit Rang fünf begnügen musste.

Die Verbandsendrunde am 29. Februar in Schrozberg erreichte neben dem FV Ravensburg auch der Turnierzweite TSV Pfuhl.