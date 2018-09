Dominik Blersch verpasst nur knapp den Sprung in die Top 10

In einem packenden Rennen des ADAC-Junior-Cups hat Dominik Blersch aus Uttenweiler knapp die besten Zehn verpasst. Beim Rennen in Spielberg, das im Rahmenprogramm des Moto-GP-Rennens ausgetragen wurde, kam er als Elfter ins Ziel. Im Qualifying hatte er seine KTM-Maschine auf Rang zehn gestellt, trotz Getriebeproblemen im ersten Qualifikationstraining. Im Rennen fuhr er mit der Spitzengruppe mit, verbremste sich aber in Runde fünf und kam von der Strecke ab. Blersch verlor den Anschluss und kam als Elfter ins Ziel. Das Rennen gewann der 16 Jahre alte Tscheche David Kuban, der seinen ersten Saisonsieg im ADAC-Junior-Cup feierte. Er war bereits von der Pole ins Rennen gegangen und setzte sich zu Rennbeginn mit Gaststarter Freddie Heinrich (13, Lunzenau) an der Spitze ab, ehe Artem Maraev (14, Russland) in Runde sechs zu beiden aufschloss. Dominik Blerschs Bruder Marcel Blersch verbesserte sich im Laufe der Trainings und Qualifyings ständig, stellte seine Maschine auf Platz 22 und belegte im Rennen Rang 20. Das nächste Rennen findet vom 28. bis 30. September im niederländischen Assen statt.(www.adac-motorsport.de/adac-junior-

cup/de) Foto: Mike Lischka