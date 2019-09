Dominik Blersch sammelt volle Punktzahl

Dominik Blersch hat am vergangenen Wochen im Rahmen des ADAC-Junior-Cuos für Motorradfahrer im niederländischen Assen die optimale Punkteausbeute von 50 Punkten erzielt. Mit 148 Punkten insgesamt sicherte sich der Uttenweiler Rennfahrer vorzeitig Platz zwei der Serie und damit die Vizemeisterschaft der Serie hinter Lennox Lehmann. Marcel Blersch verpasste das Podium im zweiten Rennen nur um 0,1 Sekunden und wurde Vierter. Gaststarter Fredi Heinrich kam zwar in beiden Rennen vor Dominik Blersch ins Ziel, wurde aber nicht gewertet und erhielt keine Punkte, da er eine A-Lizenz hat und in Spanien Moto 3 fährt.

Im Qualifying konnte Dominik Blersch die zweitbeste Zeit fahren. Er musste sich nur von Lennox Lehmann geschlagen geben. Dominik Blersch hatte 0,2 Sekunden Rückstand auf Lehmann. Marcel Blersch landete auf Rang vier. Im zweiten Qualifying stürzte Marcel Blersch und konnte daher seine Zeit nicht mehr verbessern. Marcel Blersch fiel auf Startplatz acht zurück.

Bei sonnigen, aber kühlen Bedingungen starteten die Piloten des ADAC-Junior-Cups powered by KTM am Sonntag ins vorletzte Rennwochenende der laufenden Saison 2019. Die Nachwuchsfahrer starteten im Rahmenprogramm der British Superbike Championship auf dem TT Circuit in Assen/Niederlande.

Nach einem turbulenten Start bildete sich im ersten Lauf schnell eine große Kampfgruppe an der Spitze. Lehmann, der als Pole-Setter ins Rennen gegangen war und seine Verfolger schenkten sich im Laufe der zwölf Runden keinen Meter und lieferten sich zahlreiche, spannende Überholmanöver. Schließlich siegte Gaststarter Heinrich mit nur 0,199 Sekunden Vorsprung vor dem Uttenweiler Dominik Blersch, der jedoch die vollen 25 Punkte abräumte, da Heinrich als Gaststarter nicht berechtigt ist, Punkte einzustreichen. Dominik Blersch durfte sich mit 0,1 Sekunden Rückstand als Zweiter hinter dem Gaststarter erneut über die volle Punkteausbeute freuen. Lehmann folgte als Dritter und nahm damit 20 Punkte mit. Kovalov belegte Rang vier. Kocourek sah die Zielflagge als Fünfter im Foto-Finish nur 0,010 Sekunden vor Marcel Blersch.

Marcel Blersch verpasst Podium

Marcel Blersch startete am Sonntag von Platz acht ins Rennen. Nach einem sehr guten Start konnte er in der Führungsgruppe, die sich nach zwei Runden bildete, mitfahren. Es folgte ein sehr spannendes Rennen. Acht Piloten kämpften um den Sieg. Am Ende konnte sich Marcel Blersch den sechsten Platz sichern.

Im zweiten Rennen war es ähnlich spannend wie im ersten Lauf. Wieder bildete sich wieder eine Führungsgruppe mit acht Fahrern. Nachdem Gaststarter Heinrich von der besten Position aus gestartet war, verteidigte er diese in der ersten Runde, doch Dominik Blersch und der frisch gekürte Meister Lehmann ließen ihn nicht davonfahren. Stattdessen wechselte die Führung in nahezu jeder Runde, bis schließlich Heinrich erneut als Erster ins Ziel fuhr. Marcel Blersch fuhr aggressiver und konnte sich im Mittelfeld der Führungsgruppe platzieren. Nach zahlreichen Überholmanövern verpasste Marcel nur um 0,1 Sekunden das Podium. Dennoch konnte Marcel Blersch mit Platz vier sein bestes Ergebnis im Junior Cup einfahren.

Vor dem großen Saisonfinale im Rahmen der IDM auf dem Hockenheimring am kommenden Wochenende (27. bis 29. September) steht mit Lehmann zwar bereits der Meister fest (199 Punkte) und auch Blersch konnte sich mit seiner doppelten Punkteausbeute in Assen bereits den Vizetitel sichern (148 Punkte), doch der Kampf um den letzten Platz auf dem Saisonpodium geht weiter. Dabei hat Simon mit 118 Punkten die besten Chancen, gefolgt von Kocourek mit 100 Zählern und Schneider mit 95 Punkten.