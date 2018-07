Motorsportler Dominik Blersch aus Uttenweiler hat beim Lauf im ADAC-Motorrad-Junior-Cup am Sachsenring den siebten Platz belegt. Eine beachtliche Leistung, weil es vor dem Start technische Probleme gab.

Das Wochenende begann für Dominik Blersch mit technischen Problemen am Freitag während des freien Trainings und des ersten Qualifyings. Der Motor überhitzte. Nach nur wenigen Runden musste Dominik Blersch an die Box fahren. Der Motor sollte ausgewechselt werden. Da jedoch das erste Qualifying nur 45 Minuten nach dem freien Training begann, reichte die Zeit nicht für einen notwendigen Motorwechsel. Er musste die Qualifikation von der Box aus verfolgen. Am Samstag stand das zweite Qualifikationstraining an. Mit einem anderen Motor, aber mit Getriebeproblemen fuhr Dominik Blersch auf Startplatz zehn.

Der Start für Dominik Blersch verlief beim Rennen am Sonntag aber gut. Nach einem sehr hart umkämpften Rennen kam er mit einem Rückstand von 0,1 Sekunden auf Platz fünf als Siebter ins Ziel.

Sein jüngerer Bruder Marcel Blersch konnte sich im Laufe des Wochenendes auf dem Sachsenring stetig verbessern. Am Ende des zweiten Qualifyings stand Marcel Blersch auf Startplatz 20. Sein Rennen verlief dann turbulent. Sechs Fahrer kämpften um Platz 14, darunter auch Marcel Blersch, der wie sein Bruder für das RRT Scheer startet. In jeder Runde gab es zahlreiche Überholmanöver. In der letzten Runde konnte sich Marcel Blersch Platz 14 vor einer großen Zuschauerkulisse sichern.

Das Rennen auf dem Sachsenring gewann der 14-jährige Alan Kroh, der das Rennen nach 16 Runden knapp für sich entscheiden konnte. Daneben teilten sich die ADAC NEC Supersport-300-Fahrer die Strecke mit den Nachwuchspiloten. Es siegte der Deutsche Toni Erhard auf KTM.