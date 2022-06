Dominik Blersch feiert seinen ersten Sieg

Im Rahmen der zweiten Saisonstation der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) hat Dominik Blersch aus Uttenweiler seinen ersten Sieg in der Klasse Pro Superstock gefeiert. Sein Bruder Marcel Blersch wurde im freien Training von einem Konkurrenten sprichwörtlich vom Motorrad gefahren, blieb unverletzt, musste aber aufs Ersatzmotorrad wechseln.

Trotz des wechselhaften Wetters kamen zahlreiche Zuschauer, die die Rennen verfolgten. Am Freitag absolvierte Dominik Blersch zwei Trainings und das erste Qualifying. Bereits im ersten Training, das nur 20 Minuten dauerte, fuhr Dominik Blersch auf seiner BMW S 1000 RR sehr schnelle Rundenzeiten. Am Freitagnachmittag stand bereits das erste Qualifying an. Bereits in der zweiten Runde konnte Dominik Blersch seine Bestzeit um mehr als eine Sekunde verbessern. Mit zunehmender Dauer wurde er immer schneller. Am Ende des ersten Qualifyings konnte Dominik Blersch einen Platz in der ersten Startreihe sichern und beendete es auf einem sehr guten dritten Platz. Im zweiten Training am Samstag herrschten nasse Bedingungen und die 38 Fahrer konnten ihre Rundenzeiten nicht mehr verbessern. Ein großer Erfolg für den Uttenweiler Motorsportler, die BMW-Maschine am zweiten Rennwochenende in die erste Startreihe zu stellen.

Das erste Rennen startete am Samstagnachmittag. Bei wechselhaftem Wetter war die Piste nass. Die Fahrer mussten dabei auf Regenreifen starten. Dominik Blersch erwischte einen sehr guten Start und führte bereits in der ersten Runde das Feld an. Er hatte einen sehr guten Rennspeed und lag bis zur zweitletzten Runde vorne, ehe er vom Honda-Piloten Matthias Betz überholt wurde. Es entwickelte sich ein Zweikampf mit mehreren Überholmanövern zwischen den beiden Fahrern. In der zweitletzten Kurve vor dem Ziel konnte Dominik Blersch den Hondapiloten wieder überholen und sicherte sich seinen ersten Sieg im Pro Superstock.

Im zweiten Rennen am Sonntag hatte Blersch Probleme mit der Kupplung. Nach der ersten Runde fiel er auf Platz zwölf zurück. Im Laufe des Rennens arbeitete er sich auf Platz sieben nach vorne, auf dem er das Rennen auch beendete. Mit der Ausbeute von 34 Punkten aus den beiden Rennen in Oscherleben und Platz drei in der Gesamtwertung war Dominik Blersch sehr glücklich. Er schaut zuversichtlich auf die folgende Station im tschechischen Most.

In der 300’er-Klasse hatte sein Bruder Marcel Blersch weniger Glück. Bereits im ersten freien Training wurde er in der dritten Runde von Walid Khan vom Motorrad gefahren. Zwar blieb Marcel Blersch unverletzt, doch wurde das Motorrad so stark beschädigt, dass er beide Trainings nicht mehr fahren konnte. Im Qualifying am Samstag musste Marcel Blersch mit dem Ersatzmotorrad fahren, da das Einsatzmotorrad nicht mehr instandgesetzt werden konnte. Ohne Trainingszeit startete Dominik Blersch von Rang 18. Im ersten Rennen fuhr er auch auf diesem ins Ziel, im zweiten Rennen verbesserte er sich auf Platz 13. Für die Rennen in Most hat er wieder die besten Zehn ins Auge gefasst.

Bei den Superbikes gewann Florian Alt auf seiner BMW M 1000 RR das erste Rennen, im zweite Rennen lag Markus Reitenberger auf der BBC-Alpha vorne.