Dominik Blersch fährt in die Punkte

Das Motorradrennen fahrende Brüderpaar aus Uttenweiler, Dominik Blersch und Marcel Blersch, belegt nach drei von vier Saisonstationen in der internationalen deutschen Meisterschaft Supersport 300 Mittelfeldplätze. Dominik Blersch ist mit zwölf Punkten derzeit auf Rang 18 zu finden, Marcel Blersch ist noch ohne Punkte auf Rang 25, konnte aber mit einigen guten Leistungen während der ersten drei Saisonstationen am Lausitzring, am Sachsenring und in Assen auf sich aufmerksam machen.

Nach dem Qualifying bei der Saisonpremiere in Assen musste am Motorrad einiges verändert werden, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Dominik und Marcel Blersch konnten mit der neuen KTM auf dieser Strecke noch nicht testen, daher mussten sie ein neues Setup finden. Nach den Rängen 22 (Dominik Blersch) und 24 (Marcel Blersch) setzte zu Beginn des zweiten Zeittrainings leichter Regen ein und beide blieben bei ihren Zeiten stehen. Im ersten Rennen konnte Dominik Blersch bereits in den ersten Runden viele Plätze gutmachen und fuhr sehr schnelle Rundenzeiten. Er gehörte zu den acht Piloten, die um Rang zehn kämpften, am Ende fuhr er als 13. durchs Ziel. Marcel Blersch wurde in der ersten Runde von einem Konkurrenten „abgeräumt“ und schied aus, blieb aber unverletzt. Das zweite Rennen am Sonntag wurde nach mehreren Unfällen unterbrochen. Dominik Blersch fuhr nach dem Restart gute Zeiten und wurde Elfter, Marcel Blersch belegte Rang 23.

Am Sachsenring lief es für die Brüder sehr gut. Beide Fahrer konnten die Rundenzeiten der führenden Fahrer wie Marvin Siebendrath, Harry Khouri, Melvin van der Voort und Lennox Lehmann mitgehen. Nach einem sehr spannenden Rennen mit etlichen harten Zweikämpfen konnte Dominik Blersch mit einem Rückstand zum Sieger des Rennens Marvin Siebdrath von 9,4 Sekunden Platz zwölf behaupten. Marcel Blersch fuhr ebenfalls ein sehr starkes Rennen und verpasste die Punkte knapp. Er wurde mit 10,1 Sekunden Rückstand zum Sieger Siebzehnter. Im zweiten Rennen hatten die Blersch-Brüder Reifenprobleme und belegten die Plätze 16 (Dominik) und 20.

Auf den Lausitzring nahe Berlin hatten die Uttenweiler Brüder technische Probleme. Das Rennen am Samstag musste Dominik Blersch vorzeitig beenden, da der Motor überhitzte. Im Rennen zwei am Sonntag brach bei Marcel Blersch der Schalthebel in der ersten Runde. Beide Fahrer blieben ohne Punkte.

Der Saisonabschluss wird auf dem Hockenheimring (25. bis 27. September) ausgetragen. Dominik Blersch konnte dort im vergangenen Jahr gewinnen, Marcel Blersch überzeugte mit Rang fünf. Beide Fahrer hoffen auf einen guten Saisonabschluss.