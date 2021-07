Dominik Blersch fährt aufs Treppchen

Dominik Blersch beim Motorradrennen der internationalen deutschen Meisterschaft in Most/Tschechien in der Superstockklasse auf Rang drei gefahren. Sowohl Dominik, als auch sein Bruder Marcel Blersch hatten in Most mit sehr vielen technischen Problemen am ihren Motorrädern zu kämpfen. Bereits am kommenden Wochenende geht die Saison weiter: Die nächsten Rennen finden auf dem Schleizer Dreieck statt. Dabei handelt es sich um einen Straßenkurs, der nur einmal im Jahr eigens für die die IDM umgebaut wird.

Das Rennwochenende startete mit je drei freien Trainings für 300er, 600er und Superbike-Klassen. Marcel Blerschs Motorrad erlitt bereits im zweiten Training einen Kupplungsschaden und somit hatte der jüngere der beiden Blersch-Brüder wenig Trainingszeit.

Am Samstag stand das Qualifying bei den SSP 300er-Motorrädern an. Im ersten Qualifying hatte Marcel Blersch sehr große Probleme mit dem Fahrwerk, die in beiden Qualifikationstrainings nicht zu beheben waren. Am Ende des zweiten Qualifyings landest Marcel Blersch auf Platz 21. Im zweiten Rennen erwischte er einen sehr guten Start und konnte sich in der ersten Runde auf Platz 13 vorkämpfen. Im Verlauf des Rennens verlor Marcel Blersch aufgrund der Probleme mit der Kupplung Platz für Platz und fuhr als Neunzehnter durchs Ziel.

Für Dominik Blersch lief das Training am Freitag nach anfänglichen Problemen mit dem Fahrwerk gut. Am Samstag in den beiden Qualifikationstrainings konnte er seine Rundenzeiten kontinuierlich verbessern und fuhr in der Gesamtwertung bei den SSP und SKT Wertung auf Platz 31. Das erste Rennen bei den 600ern wurde am Samstag gestartet. Dominik Blersch erwischte einen sehr guten Start und konnte sich bereits in der ersten Runde um sieben Plätze verbessern. Am Ende des Rennens fuhr Dominik Blersch in der Stockklasse auf Platz drei, in der Gesamtwertung bei der Klassen reichte es zu Platz 22.

Am Sonntagmorgen startete die IDM mit dem Warm-up, dem Aufwärmtraining, mit dem die Maschinen und Fahrer auf Betriebstemperatur gebracht werden. Dominik Blersch stürzte bereits in der Anfangsphase des Warm-ups. Am Nachmittag startete das zweite Rennen der 600er. Die Mechaniker konnten Maschine von Dominik Blersch wieder fit machen. Doch während der Einführungsrunde bemerkte Dominik Blersch, dass seine R6 einen Defekt am Fahrwerk aufwies. Bereits nach einer Runde musste er das Rennen aufgeben.

Allerdings war er mit den Rundenzeiten und dem dritten Platz in der Superstockklasse im ersten Rennen zufrieden. Beide Rennen gewann Patrik Hobelsberger von Bonovo Action by MGM Racing Team souverän bei den SSP 600er. In der SKT-Klasse gewann Paul Fröde beide Läufe ebenfalls souverän. Bei zwei Punkten auf den Dritten belegt Dominik Blersch derzeit in seiner Klasse Rang vier.