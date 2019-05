Dominik Blersch fährt zweimal aufs Podium

Der Uttenweiler Dominik Blersch hat beim Auftakt zum ADAC Motorrad Junior-Cup am vergangnen Samstag den zweiten Rang belegt. Schneller als Blersch auf dem Lausitzring war nur der Deutsche Lennox Lehmann, der das Rennen nach elf Runden für sich entscheiden konnte. Dritter wurde der Deutsche Dustin Schneider. 22 Teilnehmer aus fünf Ländern fahren in der Meisterschaft.

Zunächst standen am Freitag zwei freie Trainings auf dem Programm. Bereits Mitte des ersten Trainings stürzte Dominik Blersch. Dennoch konnte er nach beiden freien Trainings den zweiten Platz sichern. Am Samstag standen Zeittraining und am Abend das erste Rennen an. Dominik Blersch konnte am Anfang des ersten Zeittrainings die schnellsten Rundenzeiten fahren. Am Ende des zweiten Zeittrainings musste sich Dominik Blersch nur Lennox Lehmann geschlagen geben.

Blersch ging also am Samstagabend von Startplatz zwei ins Rennen. Nach einem guten Start kämpften mehrere Piloten um den Sieg. Mitte des Rennens konnte sich Lennox Lehmann ein wenig absetzen. Nach zahlreichen Überholmanövern setzte sich Dominik Blersch gegen Dustin Schneider im Fotofinish um 0,079 Sekunden durch und belegte Platz zwei.

In den zwei Rennen am Sonntag um 14 Uhr hatte Dominik Blersch einen sehr guten Start. Er lag zu Beginn des Rennens sogar in Führung. Im Laufe des Rennens musste Dominik Blersch die Spitze aber abgeben und kämptfe um Platz drei. Am Ende des Rennens fuhr Dominik Blersch seine schnellste Runde und sicherte Platz drei ab.

Für Bruder Marcel Blersch lief das Wochenende sehr unrund. Im ersten freien Training stürzte er gleich in der ersten Runde. Die zwei Trainingseinheiten verliefen dann gut, ebenso wie das erste Qualifying - bis kurz vor Schluss. In der letzen Runde des Qualifying stürzte Marcel Blersch erneut. Dennoch konnte er sein bestes Qualifying mit Platz fünf abschließen. Im zweiten Qualifying verbesserte er sich nicht und landete am Ende der beiden Trainings auf Platz acht.

Im ersten Rennen am Samstag hatte Marcel Blersch einen guten Start. Er kämpfte in einer Sechsergruppe um Platz vier. In der siebten Runde klappte Marcel Blersch erneut das Vorderrad ein und er stürzte und musste das Rennen aufgeben. Im zweiten Rennen am Sonntag startete Marcel Blersch verhalten. Er kämpfte sich Mitte des Rennens an die Gruppe um Platz zehn heran. Am Ende des Rennens fuhr Marcel Blersch auf Platz 14 ins Ziel.

Das nächste Rennen findet im Rahmen der Speedweek Endurance-WM in Oschersleben vom 7. bis zum 9. Juni (Pfingsten) statt.