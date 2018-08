Dominik Blersch fährt konstantes Rennen

Im tschechischen Brünn ist ein weiterer Lauf des ADAC-Junior-Cups ausgetragen worden. Bei heißen Bedingungen lieferten sich die Piloten ein packendes Rennen. Dominik Blersch aus Uttenweiler kam als 13. ins Ziel.

Das erste Qualifying verlief für Dominik Blersch sehr gut. Er konnte seine Rundenzeit im Vergleich zum Vorjahr um zwei Sekunden verbessern. Diese Zeit reichte für Platz zehn. Im zweiten Qualifying konnte sich Dominik Blersch nicht mehr steigern. Er bekam keine günstige Gelegenheit, sich im Windschatten eines anderen Piloten anzuhängen. Am Ende stand Dominik Blersch auf Startplatz 13. In einem heiß umkämpften Rennen fuhr Dominik Blersch auch auf der Position 13 ins Ziel.

Marcel Blersch konnte sich im Laufe des Wochenendes in Brünn erheblich verbessern. Er fuhr drei Sekunden schneller als im Vorjahr. Am Ende des zweiten Qualifying stand Marcel Blersch auf Startplatz 19. Sein Rennen verlief sehr abwechslungsreich. Marcel Blersch kämpfte das ganze Rennen lang mit dem Junior-Cup-Piloten Valentin Frühauf. zu seinem Leidwesen ging Marcel Blersch in der zweitletzten Kurve das Benzin aus und er konnte nur noch ins Ziel rollen. Am Ende reichte es für ihn nur zu Platz 15.

Zweite Leidenschaft Fußball

Im Rennen das im Rahmen der MotoGP ausgetragen wurde, konnte sich Artem Maraev (14, Russland) nach einem Kampf bis zur Ziellinie schließlich knapp durchsetzen und feierte seinen ersten Saisonsieg vor Alan Kroh (14, Deutschland) und einem weiteren Russen, Alexandr Vasyliev (15).

Das nächste Rennen findet im Rahmen der Moto GP in Spielberg Red Bull Ring in Österreich statt. Saisonabschluss ist dann Ende September in Assen.

Neben dem Motorrad fahren sind beide leidenschaftliche Fußballer beim SV Uttenweiler.