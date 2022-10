Dominik Blersch beschließt die Saison als Fünfter

Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft war am letzten September-Wochenende traditionell zu Gast am Hockenheimring, um ihr Saisonfinale vor einer sehr großen Kulisse zu bestreiten. Der Uttenweiler Motorsportler Dominik Blersch fuhr im Samstag, im letzten Qualifying mit einer sehr guten Rundenzeit im Pro Superstock Cup und überzeugte. Aufgrund seiner Leistung startete er aus der zweiten Startreihe ins Rennen am Samstagnachmittag.

Wie gewohnt erwischte er einen sehr guten Start und verbesserte sich sofort. Es entwickelte sich im Laufe des Rennens ein Kampf um Platz vier mit fünf Fahrern.

Dominik Blersch führte mehrere Runden die Fünfer-Gruppe an. Doch am Ende des Rennens wurde er von Phillipp Gengelbach und Rico Löwe noch überholt und kam als Sechster ins Ziel. Phillipp Gengelbach machte als Vierter seinen Meistertitel vor dem letzten Rennen klar und zeigte sich sehr glücklich über den Gewinn des Titels im Pro Superstock Cup.

Ins zweite Rennen am Sonntag erwischte Dominik Blersch erneut einen guten Start. Bereits in der ersten Runde fuhr er von Platz sechs auf Platz vier nach vorne. Jedoch konnten sich im Verlauf des Rennens zwei Fahrer vom Feld absetzen. Dominik Blersch lag ab der zweiten Runde auf Platz vier, ehe er in der vorletzten Runde von Dominik Robin überholt wurde. Dominik Blersch fuhr am Ende des Rennens als Fünfter ins Ziel.

Überschattet wurde das Saisonfinale am Freitag von einem tragischen Unfall bei dem BMW-Pilot Leon Langstädtler im zweiten Training stürzte und zu Tode kam.

In der Gesamtwertung verteidigte Dominik Blersch den fünften Platz und zeigte sich zufrieden mit der Saison 2022. Dominik Blersch war mit seiner Leistung der beste Rookie, also der beste Neuling im Pro Superstock. Ziel sei es, so Blersch, auch 2023 in der Serie zu starten, jedoch sei durch die ganze wirtschaftliche Situation die Finanzierung für die Saison noch nicht geklärt.