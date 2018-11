Dollhofchor singt bei einem Dankgottesdienst

Vor 30 Jahren als kleiner Männerchor aus Sängern aus Blochingen und Binzwangen gegründet, besteht der Dollhofchor heute aus etwa 15 Männern. Sie alle sind „gestandene Sänger“ und rekrutieren sich hauptsächlich aus Gemeinden und Chören „der Donau entlang“, also von Mengen bis nach Riedlingen. Ihr Repertoire besteht hauptsächlich aus kirchlich-sakralem Liedgut, das in der Regel traditionell unter anderem am Ostersonntag in der Basilika in Weingarten und auch in der Bussenkirche zu hören ist. Am kommenden Samstag will sich der Chor bei der Kirchengemeinde Hundersingen dafür bedanken, dass er das Verena-Haus als Probenraum nutzen darf. Dabei erwartet die Besucher an diesem Dankgottesdienst anspruchsvolles Liedgut, das der Riedlinger Chorleiter Karl-Heinz Selg mit seinen Mannen einstudiert hat. Es ist noch still im Hundersinger Probelokal, von Singen noch nichts zu hören. Klar, zuerst müssen Lockerungsübungen den Körper „auf Temperatur“ bringen. Auch das richtige Atmen will gelernt sein. Dann heißt es Mund auf und mit verschiedenen Tonübungen werden die Stimmbänder „geölt“.

Übungen in verschiedenen Oktaven

„Ja, ja, ja, ja“, klingt es dann in verschiedenen Oktaven und schon der erste Hinweis des Dirigenten: „Tenöre, ihr könnet no a weng nauf“, was gleich Erfolg zeitigt. Den Bässen rät er dann: „Schauet, dass der Mund oben aufgeht.“ Ja, Karl-Heinz Selg nimmt seine Mannen gleich richtig an, denn ihm liegt sehr viel an einer korrekten Aussprache, der richtigen Atemtechnik „und, dass ihr zu mir herschaut“. Nach einer halben Stunde nimmt der Chor dann erstmals Noten in die Hand und nach kurzem Vorspiel am Klavier klingt es aus allen Kehlen: „Herr, Großer Gott.“

„Leute, das Lied soll strahlen und jubeln, also nochmals und denkt, was sich gesagt habe.“ Was für ein Wohlklang dann aus allen Stimmregistern. Dass auch das richtige Stehen beim Singen „viel bringt“, davon überzeugte der Chorleiter seine Mannen.

„Ich bete an, die Macht der Liebe“, klang auf, aber endete abrupt. „Männer, beten, sich fallen lassen ist bei diesem Lied ist angesagt“, korrigiert Karl-Heinz Selg. Die Sänger haben es verstanden und ein wunderschönes Tongebilde erfüllte das St. Verena-Haus. „Jetzt haben wir wieder ein Lied mit unheimlich viel Luft“, spornte der Chorleiter seine Truppe an. Gemeint war das „Heilig, heilig, heilig“ von Schubert.

Die Einsätze stimmen, die Augen der Sänger und auch des Chorleiters strahlen, man hatte ein gutes Gefühl. Ob dann bei dem Lied „Der Herr segne und behüte uns“, dem „Dona pace domini“, oder auch der afrikanischen Weise „Masti Amen“, der Dollhofchor hat sich auf seinen Auftritt am Samstag gut vorbereitet und will mit seinem Auftritt in der Hundersinger Pfarrkirche auch auf die vorweihnachtliche Adventszeit einstimmen. Beginn des Dankgottesdienstes um 18.30 Uhr.