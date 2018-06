DLRG-Rückzug ändert nichts an Bademöglichkeit

In den nächsten Tagen wird die Stadtverwaltung ein neues Schild am Badeplatz am Wagenhauser Weiher anbringen. Deutlich soll darauf hingewiesen werden, dass Aufenthalt und Baden auf eigene Gefahr erfolgt. Das habe aber nichts mit dem Rückzug der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) vom Wachdienst an Wochenenden zu tun, macht Thomas Schäfers, der Sprecher der Stadtverwaltung deutlich.

„Mit dem Rückzug der DLRG hat sich bei der Sicherungspflicht nichts geändert“, so der Sprecher der Stadtverwaltung. Die DLRG hatte wegen zu hoher Gebühren für die Benutzung des Hallenbades den Wachdienst am beliebten Bad Saulgauer Badegewässer aus Kostengründen in diesem Sommer nicht mehr übernommen. Immer am Wochenende war die DLRG in den Jahren zuvor vor Ort und hatte als Wachdienst ein Auge auf den Badebetrieb, um im Notfall Badegästen helfen zu können. „Das war ein gutes und freiwilliges Engagement“, sagt Thomas Schäfers. Da es aber nur am Wochenende gewesen sei, habe das nichts an der rechtlichen Situation am Badegewässer geändert. „Der Wagenhauser Weiher ist kein Freibad der Stadt, sondern ein Badeplatz.“ Damit, so Schäfers, habe die Stadt keine Aufsichtspflicht. Das habe die Stadt, so Schäfers, durch einen Rechtsanwalt prüfen lassen. Eine Aufsichtspflicht müsse die Stadt erst dann übernehmen, wenn sie Eintritt verlange. Der Badeplatz im Bad Saulgauer Naherholungsgebiet ist zwar an schönen Tagen gut frequentiert, jedoch ohne Eintritt zugänglich.

Verkehrssicherungspflicht

„Wir haben allerdings die Verkehrssicherungspflicht“, so Schäfers. Das bedeute, dass die Stadt etwa dafür Sorge tragen müsse, dass die gestellten Anlagen in Ordnung seien. Badegäste dürften nicht durch morsche Bretter am Steg oder durch herausstehende Nägel gefährdet werden.

„Das ist immer eine Haftungsfrage“, macht Schäfers deutlich. Die rechtliche Lage sei innerhalb der Stadtverwaltung bereits Anfang letzten Jahres neu diskutiert worden. Auslöser sei unter anderem die Diskussion um Aufsicht und Öffnungszeiten des Seebades in Illmensee gewesen.

Für Klarheit über die Situation soll nun ein neues Schild sorgen, das ein altes ersetzen soll. Hier werde noch einmal deutlich gemacht, dass auch die Nutzung des Badeplatzes auf eigene Gefahr geschieht.

