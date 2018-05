Ditib-Moschee lädt zur Kermes ein

Zur traditionellen Kermes lädt die Ditib-Moschee in der Schwarzacher Straße in wenigen Tagen alle Bürger ein. Beginn ist am Freitag, 11. Mai. Drei Tage lang wird das Straßenfest gefeiert. Neben zahlreichen Spezialitäten aus der türkischen Küche, Info- und Verkaufsständen werden Moscheenführungen angeboten. Und es gibt viel Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Nach dem Freitagsgebet wird gefeiert. Im Mittelpunkt steht auch diesmal wieder ein umfangreiches Büfett mit vielen, frisch zubereiteten türkischen Spezialitäten. Auf die kleinen Gäste wartet eine Hüpfburg. An diversen Verkaufsständen wird Kleidung, Schmuck, selbst Gestricktes und vieles mehr angeboten. Die Krankenkasse AOK wird ebenso mit einem Infostand vertreten sein wie der Sozialverband VdK.

Die Gespräche und das Miteinander sollen auch diesmal im Mittelpunkt des Geschehens stehen. „Wir beantworten gerne alle Fragen, wir haben auch Bücher da, in denen man Themen nachschlagen kann“, sagen Orhan Yilmaz, der in der Ditib-Vorstandschaft als Kassierer fungiert, und der erste Vereinsvorsitzende Murat Öztürk. Beide wissen um die Diskussionen rund um den Ditib-Dachverband (Ditib steht für „Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion) und den bundesweit knapp 900 Ortsgemeinden. „Politik hat keinerlei Einfluss auf das Leben hier in unserer Moschee“, stellen beide unmissverständlich klar. Politische Themen hätten in diesem Umfeld „nichts zu suchen“.

„Wir wollen hier einfach nur in einem friedlichen Miteinander unsere Religion leben“, ergänzt der Vorsitzende Murat Öztürk. Erstmals beim Fest dabei sein wird Fatih Aytekin, der neue Imam (religiöses Oberhaupt) der Moschee. Obwohl er erst wenige Wochen hier ist, fühlt er sich in Bad Saulgau schon sehr wohl und ist fleißig dabei, die deutsche Sprache zu erlernen. Der türkische Beamte hat sein Studium der islamischen Theologie in Isparta und Afyon in der Türkei absolviert.