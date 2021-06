Diskussion um Geburtshilfe: Stadt rechnet mit großem Andrang

Während das Unwetter in Munderkingen zahlreiche massive und festverwurzelte Bäume umgehauen hat, ging es rund um Biberach nicht über einen kurzen starken Regenschauer hinaus. Wie kann es sein, dass so ein Unwetter mancherorts für überschwemmte Keller sorgte, nur wenige Kilometer weiter aber kaum etwas zu spüren war? „Bei derartigem Unwetter ist der Schauer nie flächendeckend und man kann auch nie wirklich vorhersagen, welches Gebiet es am Ende genau trifft“, erklärt Roland Roth von der Wetterwarte Süd.