Diskogast fühlt sich von Security zu hart angegangen

In der Bad Saulgauer Diskothek „Mausefalle“ ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei zwischen Gästen gekommen. Einer der Beschuldigten wirft dem Sicherheitsdienst vor, beim Eingreifen zu hart vorgegangen zu sein. „Die Vorwürfe müssen aber erst geprüft werden“, sagt Christian Sugg, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Es war gegen 2 Uhr nachts, als es nach einer verbalen Auseinandersetzung zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Ravensburg sollen zwei Männer, 27 und 28 Jahre alt, einem 34-Jährigen mit den Füßen gegen den Oberkörper getreten haben. „Alle drei Männer waren stark alkoholisiert“, sagt Polizeipressesprecher Christian Sugg auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau.

Unsanftes Eingreifen

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sollen den 28-Jährigen zu Boden gebracht haben – zu unsanft nach Schilderung des 28-Jährigen. Ob der Sicherheitsdienst zu hart durchgegriffen habe, „ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen“, so Sugg.

Sabine Tröndle, Betriebsleiterin der „Mausefalle“ war in der Nacht auf Samstag selbst nicht in der Diskothek, weshalb sie sich zu dieser Schlägerei nicht äußern kann. Generell sei es in der Diskothek friedlich, Vorfälle wie am Wochenende seien eine Ausnahme. „Die Gäste kommen genau deshalb zu uns. Weil sie entspannt feiern können“, so Tröndle.

Mehr als 20 Jahre Kooperation zwischen Club und Sicherheitsdienst

Mit dem Sicherheitsdienst würde die Diskothek seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeiten. „Die Türsteher machen einen guten Job“, sagt Tröndle. Die Mitarbeiter würde sogar als Service Frauen zu ihrem Auto begleiten, das weiter weg auf dem Parkplatz abgestellt wurde. Es sei Aufgabe des Sicherheitsdienstes, vor dem Eingang zu entscheiden, wer in die Diskothek darf und wer nicht. Sollte es in der Diskothek zu Aggressionen kommen, würde der Sicherheitsdienst einschreiten und den Gast nach draußen bringen. „Bei uns darf jeder Gast bleiben, so lange er sich anständig benimmt“, ergänzt Tröndle.

Im schlimmsten Fall würde die Diskothek ein Hausverbot aussprechen. „Das kommt aber ganz selten vor, weil sich die Gäste bei uns benehmen“, sagt Tröndle, die davon ausgeht, dass sich die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Nacht auf Samstag korrekt verhalten hätten.