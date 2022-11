Altheimer reist als Fan zur Fußball-WM nach Katar

Dieter Spitzfaden macht seinen persönlichen Hattrick in diesen Tagen perfekt. Der Altheimer besucht nach den Turnieren 2014 in Brasilien und 2018 in Russland in Katar seine dritte Fußball-Weltmeisterschaft.

Spitzfaden sieht des Fehler bei der Vergabe

Auf der einen Seite freut sich Dieter Spitzfaden auf die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft, auf der anderen Seite sieht er die Situation im Wüstenstaat. „Natürlich ist meine Stimmung ein wenig geteilt wegen der ganzen Situation dort, wegen der Menschenrechtsverletzungen“, zeigt Spitzfaden, dass ihn die politische Situation in Katar nicht kalt lässt. „Ich meine, es gibt nur 300 000 Kataris, die zwei Millionen Gastarbeiter zu diesen Bedingungen beschäftigen“, schlägt er durchaus nachdenkliche Töne an.

„Aber da ist halt auch meine Leidenschaft für den Fußball.“ Spitzfaden dürfte es ähnlich sehen wie viele Fans des runden Leders derzeit, die hin- und hergerissen sind, sich im Dilemma gefangen fühlen - zwischen Passion für den Fußball und der eigenen politischen Haltung.

„Man hätte die WM gar nicht nach Katar geben dürfen“, bezieht er klar Stellung. „Der entscheidende Fehler passierte doch 2010 bei der Vergabe“, sagt Spitzfaden.

Calmund und Geyer - Reisegruppe mit erlesener „Reiseleitung“

Am Montag traf sich Dieter Spitzfaden mit seiner Reisegruppe in München, wohin er mit dem Zug fuhr. „Dort treffe ich die anderen Teilnehmer“, sagte er am Sonntag. Denn Spitzfaden reist mit einer organisierten WM-Tour über einen Reiseveranstalter nach Abu Dhabi beziehungsweise Katar. Wie schon 2014 nach Brasilien und 2018 nach Russland. Am Dienstag geht der Flieger in Richtung Naher Ostens.

„Wir fliegen fünf Stunden nach Abu Dhabi in die Emirate“, sagt Spitzfaden. Abu Dhabi? „Ja, während der Weltmeisterschaft sind wir in einem Hotel dort untergebracht. Wir fliegen immer nur zu den Spielen nach Katar und danach wieder zurück“, klärt Spitzfaden auf. „Die Reise selbst begleiten Experten wie Ex-Ldeverkusen-Manager Reiner Calmund und Ex-Cottbus-Trainer Eduard Geyer, die dann über die Weltmeisterschaft und die Spiele in Veranstaltungen sprechen“, erzählt Spitzfaden. „Da ich in Abu Dhabi untergebracht bin, werde ich wahrscheinlich von Katar selbst gar nicht so viel sehen“, glaubt er. „Aber ich glaube, dass es in Abu Dhabi nicht viel anders ist“, sagt Spitzfaden, der 3. Dezember zurück fliegt.

Erinnerungen an Brasilien und Russland

Gerne erinnert er sich an die Weltmeisterschaft in Südamerika. „Das war super“, sagt Spitzfaden und meint das Sportliche, als Deutschland den vierten Stern klar machte, Weltmeister wurde. „2018 war es eher eine Katastrophe“, kommentiert er das Vorrundenaus der deutschen Mannschaft. „Organisatorisch war alles super, die Menschen waren alle sehr freundlich“, erinnert er sich an die Zeit in Russland.

Denn organisatorisch hat Spitzfaden bei seinen beiden WM-Gastspielen so einiges erlebt. „2014 hatte ich eigentlich nur eine Karte für das Vorrundenspiel gegen Ghana“, die Karten für die anderen Spiele habe er sich vor Ort organisiert. „Das war aber kein Problem.“ Zwar seien die Karten personalisiert gewesen, aber trotzdem sei er ohne Probleme ins Stadion gekommen. „Das war so eine Menschenmenge, darauf, das alles zu kontrollieren, waren die nicht gefasst“, sagt er über die Ordnungskräfte vor Ort. „Einmal stand ich sogar direkt hinter einem Tor. Du gingst raus und konntest hinlaufen, wohin du wolltest.“ Strapaziös waren dann eher die Fahrten. „Einmal hatten wir zu einem Spiel eine elfstündige Busreise.“

Familienentwicklung gibt sportliches „Ziel“ vor

Derart Ungemach droht ihm in Katar nicht. Die Entfernung zwischen den beiden am weitesten voneinander entfernten Stadien beträgt gerade mal 68 Kilometer. „Ich habe zunächst gesagt: Ich fliege mit dem Rucksack runter und laufe zwischen den Stadien hin und her“, sagt Spitzfaden und lacht.

Und die deutsche Mannschaft? Spitzfaden antwortet mit seiner speziellen Familienarithmetik: „Einer meiner Söhne ist 1986 geboren, ein zweiter 1990“, spricht Spitzfaden die Geburten seiner Söhne Wendelin und Xaver, beide selbst Spieler beim FV Altheim an, „1990 wurden wir Weltmeister“. Meine erste Enkeltochter wurde 2014 geboren, da wurden wir auch Weltmeister, meine zweite Enkelin 2022....“, rechnet Spitzfaden vor. Immer wenn sich in der Familie Spitzfaden was tat, war mindestens das Finale, meistens sogar der Titel drin. Gute Aussichten.