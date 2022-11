WM-Besucher Dieter Spitzfaden: „Ich glaube, dass wir verlieren“

Dieter Spitzfaden aus Altheim begleitet als Fußballfan die deutsche Nationalmannschaft bei den Vorrundenspielen der Weltmeisterschaft in Katar. Mit einer geführten Reisetour ist er in Abu Dhabi untergebracht und fliegt vor jedem Spiel von dort nach Katar.

In Abu Dhabi nehmen die deutschen Fans an den freien Tagen an Diskussionsrunden mit deutschen Fußballlegenden wie Ex-Leverkusen-Manager Reiner Calmund, Ex-Cottbus-Trainer Ede Geyer oder Ex-Profi und Trainer Holger Fach als Zuhörer und Fragesteller teil.

Nur mit Kampf geht es ins Achtelfinale

Wie so viele Fans musste auch Dieter Spitzfaden die bittere 1:2-Niederlage gegen Japan miterleben, die ein erneutes Aus nach der Vorrunde wahrscheinlich macht. Und auch in Abu Dhabi sind sich die deutschen Fans einig, dass es nur mit sehr viel Einsatz gelingen kann, im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien das Ruder herumzureißen und das Aus abzuwenden.

„Das Motto bei der Podiumsdiskussion am Abend nach dem Spiel war: Die Spieler müssen Gras fressen“, schildert Spitzfaden die Diskussion. „Blut am Schuh“, zitiert er - nicht ganz ernst - in einer Mitteilung den martialischen Unterton der Diskussion. Will heißen: Nur mit Kampf kann die Mannschaft doch noch das Achtelfinalticket lösen.

Anstrengende Spieltage

Spieltage sind für Spitzfaden und seine Mitstreiter in Abu Dhabi ganz schön anstrengend: „Wir fliegen nach Katar, dann ins Stadion und nach dem Spiel gleich zurück. Von Katar selbst kriegen wir nicht viel mit. Aber in Abu Dhabi ist es toll“, schreibt Spitzfaden weiter.

Doch die Trips sind lang: „Vor dem Spiel gegen Japan mussten wir um 3 Uhr aufstehen, zum Flughafen. Der Flug ging um sechs Uhr, zum Spiel und wieder retour. Im Bett waren wir um vier Uhr am nächsten Morgen.“ Das Spiel gegen Japan begann um 16 Uhr Ortszeit, um 14 Uhr deutscher Zeit.

Besuch in arabischen Ländern lange auf der Agenda

Etwas anders sieht der Zeitplan gegen Spanien und Costa Rica aus, wenn die Spiele um 22 Uhr Ortszeit beginnen (20 Uhr MESZ). „Dann müssen wir um 12 Uhr am Flughafen sein. Zurück ins Hotel kommen wir am nächsten Morgen um 7 Uhr“, schreibt der Altheimer.

Schon vor der WM hatte Dieter Spitzfaden erzählt, dass ein Besuch eines arabischen Landes schon lange auf seiner persönlichen Agenda gestanden habe, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Zur Geste der deutschen Mannschaft vor dem Spiel hat er eine klare Meinung.

Die Geste? Lieber Mund aufmachen. Dieter Spitzfaden

Die Mannschaft hatte sich aus Protest gegen das Verbot der „One-Love-Armbinde“ den Mund zugehalten und damit signalisiert: Der Weltverband Fifa verbietet der Mannschaft und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) den Mund.

Spitzfaden, früher selbst Spieler und Trainer des FV Altheim, schreibt: „Die Geste? Lieber Mund aufmachen!“ und macht deutlich, dass er das Schweigen der Deutschen nicht gut findet. Doch auch für den Sonntag schwant ihm nichts Gutes. „Ich glaube, dass wir verlieren.“