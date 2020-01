Dieter Niederer und Karl Roos werden zu Ehrenmitgliedern ernannt

Der Liederkranz Bolstern hat kürzlich seine Hauptversammlung abgehalten. Im Mittelpunkt der Aktivitäten der 116 Sänger aller Generationen in den drei Chören standen das Jubiläumskonzert „160 Jahre Liederkranz Bolstern“ im DGH Friedberg, die Mitgestaltung der Gedenkfeier „75 Jahre Flugszeugabsturz in Bolstern“, das Weinfest und der gemeinsame Weihnachtsmarkt der Bolsterner Vereine.

„Wir haben in 2019 ein facetten- und auftrittsreiches aber auch erfolgreiches Jubiläumsjahr erlebt, bei dem die drei Chöre gute Botschafter des Chorgesangs aber auch der Ortschaft waren“, so der Vorsitzende Roland Burth bei seinem Jahresrückblick.

Der Kassenbericht des Schatzmeisters Bernhard Tyborski zeigte trotz vieler Ausgaben, dank der auch finanziell erfolgreichen Jubiläumsaktivitäten, eine positive Entwicklung. Dies bestätigten die beiden Kassenprüfer Klaus Häußler und Edmund Steinhauser. Sehr zufrieden zeigte sich Chorleiterin Ulrike Keßler mit der Leistung ihrer Chöre, aber auch mit dem Chorprobenbesuch. In 28 Chorproben hat sich der 46-köpfige Kinderchor auf seine Auftritte vorbereitet.

Auf 33 Singstunden brachten es die 54 Chormitglieder des „DeJuChoBo“ und bei 37 Chorproben brachten es die Männer des Männerchores auf eine 93-prozentige Anwesenheit. Deren Leiterin Ursula Jankowski war darüber und auch über die Qualität der Auftritte voll des Lobes, auch wenn sie nicht verheimlichte, dass dem 16-köpfigen Chor weitere Sänger gut täten.

Für die besonders fleißigen Sänger in den beiden Erwachsenenchören gab es kleine Aufmerksamkeiten. Im „DeJuChoBo“ waren es Sabine Mors, Sandra Vochatzer, Erwin Keßler und Roland Burth. Im Männerchor haben Anton Fürst, Paul Arnold und Dieter Niederer nie gefehlt.

Die Versammlung war auch Anlass für die Ernennung der beiden langjährigen Sänger Dieter Niederer und Karl Roos zu Ehrenmitgliedern. Dieter Niederer gratulierte der Vorsitzende zusätzlich noch zu seinem 80. Geburtstag.

Im Fokus der anstehenden Aufgaben in 2020 stehen die Teilnahme des „DeJuChoBo“ am Landesmusikfestival in Überlingen, das Sommerseenachtsfest, das Weinfest und die chorischen Auftritte wie beispielsweise die Mitgestaltung einer Maiandacht in der St. Laurentiuskapelle in Kreenried durch den Männerchor.

Ortsvorsteher Anton Störk bezeichnete den Liederkranz als der gute Botschafter des „Singenden Dorfes“.