Dieses Spiel verspricht Tempohandball

Handball-Landesligist TSV Bad Saulgau empfängt am Samstag, um 18 Uhr in der Kronriedhalle den SC Vöhringen. Die Gäste sind bekannt für ihren Tempohandball und werden die Mannschaft von Trainer Matthias Kempf vor eine schwere Aufgabe stellen.

Im Hinspiel hatte der TSV Bad Saulgau mit der rasanten Spielweise der Vöhringer in den ersten 40 Minuten große Probleme. Bad Saulgau rannte oft einem Rückstand hinterher und konnte das Spiel erst in den letzten 20 Minuten ausgeglichen gestalten. Das Match endete 27:27. Dieses Mal möchte Bad Saulgaus Trainer Matthias Kempf im Kronrieder Hexenkessel, mit Unterstützung der Zuschauer, allerdings das Spiel von Beginn an bestimmen und sich nicht die Taktik des Gegners aufzwingen lassen.

Das Spiel dürfte so ziemlich das Gegenteil des Spiels am vergangenen Samstag werden. Da nahm Feldkirch in der Kronriedhalle geschickt das Tempo aus dem Spiel und machte Bad Saulgau das Leben schwer. „Gegen Feldkirch haben wir im Angriff viel zu viele Bälle verschenkt. Die Fehler müssen wir minimieren. Der Gegner spielte langsam, wir sind nie so richtig in unseren Rhythmus gekommen“, ärgerte sich Kempf. „Vielleicht liegt uns das schnellere Spiel von Vöhringen besser. Vöhringen ist ein starker Gegner und auf Augenhöhe mit uns. Auf den routinierten Spielmacher Stefan Beljic in der Mitte und auf die Linkshänder müssen wir besonders aufpassen“, sagt er. André Blum erzielte in der vergangenen Woche, beim 43:36-Sieg gegen Lauterstein, zehn Treffer. Routinier David Schuler, Alexander Henze und Valentin Istoc trafen jeweils sieben Mal. Ebenso ist Thilo Brugger ab und an für zehn Treffer oder mehr pro Spiel gut. Aber auch die anderen Kaderspieler tragen sich häufig in die Torschützenliste ein. Insgesamt weist die Mannschaft einen äußerst ausgeglichenen Kader auf, der jede Position mit guten Akteuren doppelt besetzt hat. Der TSV belegt bei einem Spiel weniger als der Gegner mit 22:14 Punkten momentan Tabellenplatz fünf, der SC ist mit 21:17 Punkten Sechster. Die Begegnung verspricht also viel Spannung.

TSV-Trainer Matthias Kempf muss gegen Vöhringen auf Spielmacher Istvan Gaspar aus persönlichen Gründen verzichten.

Sauschwanzmusik spielt

Deshalb kommt auf Mittemann Dennis Kaumann und Nebenmann Daniel Balan mehr Verantwortung zu. Auch die Abwehr muss, ob der wieselflinken Vöhringer Angreifer, schnell auf den Beinen sein. Zum Leidwesen des Trainers war Defensivspezialist Michael Reck die ganze Woche über krank. Sein Einsatz ist ungewiss. Ansonsten konnten die meisten Spieler in den drei Trainingseinheiten dieser Woche dabei sein. „Jeder möchte gewinnen, der Ehrgeiz ist da, wir werden das Beste geben“, ist sich Kempf sicher.

Auch Alexander Osswald, stellvertretender Vorsitzender der Abteilung, fiebert der Partie entgegen. „Das Spiel gegen Vöhringen wird ein heißes Derby. Ich freue mich schon drauf, da keines der beiden Teams zurückstecken wird und alle Akteure alles gegen werden. Ich tippe auf einen knappen Heimsieg unserer Mannschaft“, glaubt Osswald.

Zur Halbzeitpause ist die Original Sulgamer Sauschwanzmusik angesagt, die mit ihren gekonnt geschmetterten Weisen die Fans in Fasnetsstimmung versetzen soll.