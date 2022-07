Sechs Kinder haben am Bächtlefestsonntag, 17. Juli, in der Pfarrkirche St. Pankratius in Braunenweiler ihre Heilige Erstkommunion erhalten. Theo Fuchs, Jonah und Lenny Geiger, Jannik Lohner, Paul Nassal und Tamara Ringgenburger bedanken sich bei Pater Shinto Kattoor und allen Mitwirkenden, die den Gottesdienst so unvergesslich gemacht haben, heißt es in einer Mitteilung.