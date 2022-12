Diese Note vergibt Firma Knoll für das Jahr 2022

Das Bad Saulgauer Maschinenbauunternehmen Knoll hat auch im Jahr 2022 trotz Ukraine-Krieg und steigenden Energiekosten seine gesteckten Ziele im Großen und Ganzen erreicht. SZ-Redakteur Dirk Thannheimer hat sich mit Geschäftsführer Matthias Knoll unterhalten.

Herr Knoll, das Jahr 2022 geht dem Ende zu. Welche Zeugnisnote würden Sie Ihrem Unternehmen geben und warum?

Das Jahr 2022 war besonders. Höhepunkt des Geschäftsjahrs war, dass endlich wieder der persönliche Kontakt zu unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern möglich war – dieser hatte merkbar gefehlt. Die aktuellen Herausforderungen wie Transformation, Chip-Krise, Rohstoffmangel mit gestörten Lieferketten haben unsere Mitarbeiter aufgenommen, gut reagiert und unfassbar gut zusammengearbeitet. Das muss man einfach würdigen: Note 2.

Wie wirken sich denn die steigenden Energiekosten für Ihr Unternehmen aus?

Von der Kostenseite mit voller Wucht. Neben Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpen haben wir Gas und Strom im Einsatz und dadurch Mehrkosten gegenüber 2021 in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Aber wir haben vorgearbeitet:

Die jetzt installierte Photovoltaik deckt zukünftig unseren gesamten Strombedarf ab.

Ende 2021 haben Sie das Ziel ausgegeben, zu wachsen, Investitionen zu tätigen und Gewinne zu erzielen. Haben Sie denn Ihre Ziele erreicht?

Aufgrund der angesprochenen Lieferketten-Problematik konnten wir nur bedingt wachsen. Mit der Gründung der Tochtergesellschaften Knoll Schweiz AG und Knoll UK Ltd. konnten wir jedoch unsere internationalen Wachstumspläne erfolgreich umsetzen. Investiert wurde hauptsächlich am Firmensitz in neue Maschinen, neue Technologien (Automatisierung) und erneuerbare Energien. Die Umsatzrendite ist zufriedenstellend. Zielerreichung: Note 2-3.

Wie sehr hat der Krieg in der Ukraine die geschäftliche Entwicklung der Firma beeinträchtigt?

Natürlich negativ. Aus der Ukraine kommen viele elektronischen Teile und Baugruppen, die unseren Lieferanten nicht mehr zur Verfügung stehen. Aus Russland wurden Maschinenaufträge (Bearbeitungszentren, Dreh- oder Schleifmaschinen) storniert.

Gibt es dadurch Standorte, die Sie in Zukunft als gefährdet betrachten?

Nein.

Inwiefern betrifft die Schließung des Bad Saulgauer Krankenhauses auch die Firma Knoll?

Mir tut die Schließung unseres Krankenhauses in der Seele weh. Ich sehe die Verantwortlichen in der Pflicht, die Grundversorgung in Bad Saulgau, der größten Stadt im Landkreis Sigmaringen, sicherzustellen. Die Stadt und auch die Unternehmen verlieren an Attraktivität. Wenn externe Bewerber sich über ein Unternehmen informieren, schauen sie als erstes, was bietet die Stadt bezüglich Infrastruktur, wie Schulen, Sport, Kultur, ärztliche Versorgung.

Zurück zu den Energiekosten, die auch dazu führen, dass das Geld knapp wird. Bekommen Ihre rund 1100 Mitarbeiter eine freiwillige Inflationsausgleichsprämie ausbezahlt?

Unsere Mitarbeiter stehen bei uns immer an oberster Stelle. Durch ihre Leistung und ihre Einsatzbereitschaft sind sie maßgeblich für den Erfolg unseres Familienunternehmens verantwortlich.

Die Inflationsprämie bezahlen wir bereits im Dezember.

Ein Blick nach vorne: Wo steht Ihr Unternehmen in zehn Jahren, im Jahr 2033?

Wir machen 50 Prozent des Umsatzes mit einem diversifizierten Produkt, also mit einem neuen Produkt auf neuen Märkten. Und wir glauben an ein Comeback des Verbrennungsmotors – selbstverständlich mit anderen Kraftstoffen, zum Beispiel Wasserstoff oder E-Fuels. Somit können wir unser Kerngeschäft stärken und weiter ausbauen.

Ein Blick aufs nächste Jahr: Was erwarten Sie vom Jahr 2023?

Für das erste Halbjahr sind wir ausgelastet. Es bleibt abzuwarten, wie das Konsumverhalten sich verändern wird. Wenn der Privatkonsum einbricht, dann wird zwangsläufig die Industrieproduktion zurückgehen. Wir sehen aktuell den Einbruch bei Tesla. Welche Auswirkungen dies auf unser Unternehmen hat, kann ich nicht vorhersagen.

Und was ist Ihr persönlicher Wunsch für das neue Jahr?

Mein größter Wunsch ist das Kriegsende. Stabilität und Sicherheit sind wichtig für unser Land. Und für unser Unternehmen wünsche ich mir volle Auftragsbücher.