Diese neun Bands spielen bei der Bad Saulgauer Musiknacht

Neun Bands in neun Bad Saulgauer Lokalen und alles zu einem Preis. Am Samstag, 24. September, steigt ab 21 Uhr die inzwischen 19. Auflage der Bad Saulgauer Musiknacht. Veranstalterin ist die Tourismusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau.

Ob Rock, Pop, Rock’n’Roll, Hardrock, Funk, Soul, ob Cover oder eigene Songs: Bei der Musiknacht ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bands und Solokünstler, Dauerbrenner und Newcomer machen Bad Saulgaus Innenstadt zur Partymeile. Und mit dem Musiknacht-Bändel kann mühelos zwischen den Lokalen hin und her flaniert werden.

Little Big Bang (Kostbar): Das Rock-, Funk- und Soulquartett aus Oberschwaben vermag mit einer extravaganten Stückeauswahl sowohl Musikliebhaber als auch Tanzwütige immer wieder zu begeistern.

Mr. Frizz Pianoman (Jazzkeller): Friedemann Benner alias Mr.Frizz Pianoman präsentiert am Flügel und Gesang mit dem ebenfalls stimmgewaltigen Ralf Breimayer am Schlagwerk sein breites Spektrum von Werken unterschiedlicher Genres. Ob Rock, Pop, Blues oder Jazz – stets gelingt den beiden eine eigenständige mitreißende Interpretation von bekannten Songs, die die Zuhörer in ihren Bann zieht. Fürst-Karl Friedrich von Hohenzollern gibt bei einigen Songs am Saxophon den virtuosen Special Guest.

Two Rocks (No Name): Die Band covert Rock, Blues und Country-Stücke, die dann auf die Band zugeschnitten und in eigenem Stil arrangiert werden. Das Repertoire umfasst Stücke von bekannten Künstlern wie zum Beispiel Rolling Stones, Gotthard, Kid Rock oder ZZ Top, aber auch von weniger bekannten Musikern wie Brat Michaels, Dave Edmunds oder Hayssed Dixie.

Rebel Guns (Bohnenstengel): Die Southern-Road Rock-Band aus dem Raum Biberach/Ehingen/Mengen spielt ausschließlich eigene Songs, deren Stil zwischen Hard Rock und Blues Rock einzuordnen ist. Seit der Veröffentlichung des Debüt-EP „Long live Rock’n’Roll“ 2016 sowie des Albums „Steam & Steel“ 2018 touren sie durch Schwaben, ständig auf der Suche nach einzigartigen Gelegenheiten, um mit Fans und Freunden des ehrlichen Rock’n’Rolls zu feiern.

Aloha From Gaggly World (Franziskaner): Freaky-Party-Dance-Trash-Groove und Rock’n’Roll aus fünf Jahrhunderten von der Steinzeit bis ins Jahr 3000. Das Trio ist nun schon mehrere Jahre rund um den Erdball unterwegs. Sie spielen frische Eigenkompositionen als auch funkige Coverversionen und alte Rockklassiker.

Die Eskalation (Zum Bösen Onkel): Wie jetzt?! Schon wieder eine Rockband? Genau so sieht es aus. Obwohl – irgendwie auch wieder nicht. Denn was da als klangvolle Welle übers Land schwappt, will sich eigentlich gar nicht so richtig fassen lassen. Streetcore, Metal, Punkrock, Ballade. Wenn „Die Eskalation“ aus der Stereoanlage dröhnt, ist eigentlich von allem ein bisschen was dabei. Und von Anfang an wird klar: Hier kommt kein 0815/Schrabbelsound aus der Hinterhofgarage. Mit Herzblut und Emotion werfen Tanja, Clamsi, Joschi und Willi all ihre Leidenschaft in die Waagschale. Musik aus dem Herzen. Musik mit Tiefgang. Mal bissig, mal nachdenklich, auch mal sentimental – aber immer voll nach vorn, mitten ins Gesicht.

Daniel Spöker (Zum Sternen): Jahrelange Bühnenerfahrung in verschiedenen Bands, zahlreiche Live-Konzerte und ein breites Repertoire an Rock- und Popklassikern der letzten Jahrzehnte, gepaart mit einer gefühlvollen Stimme – das ist Daniel Spöker. Das Publikum soll akustisch interpretierte Songs mit Westerngitarre, Live-Gesang und viel Leidenschaft genießen.

Heavens „5“ (Haus am Markt): Mit einer unglaublichen Vielseitigkeit und Intensität performt die Band ihr Musik, und man erlebt an einem Abend einen authentischen Konzertmix bester Classic-Rock-Songs aus der unerschöpflichen Rock-Historie.

Pig Ass & the Hoodlums (Café Stadtforum): Rock’n’Roll ist ihre Religion, ihre Götter sind die Helden der 50er-Jahre und die Musiker deren Botschafter. Das Trio spielt Rock’n’Roll in seiner ursprünglichsten Form – ein Brückenschlag von den bahnbrechenden Originalen der 50er-Jahre bis hin zum Neo-Rockabilly.

Der Musiknacht-Bändel kostet im Vorverkauf neun Euro (Vorverkauf ermäßigt mit SZ-Abokarte oder „Goldene Girocard“ der Volksbank Bad Saulgau), an der Abendkasse zehn Euro. Vorverkaufsstelle: Tourist-Information Bad Saulgau, Telefon 07581/20 09 15. Weitere Infos und Flyer unter: www.bad-saulgau.de/tourismus/Aktuelles.